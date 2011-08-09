2 گنابادی مقام اول مسابقات ملی مهارت را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قلی پور شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گناباد گفت: هنر جویان رشته الکترونیک هنرستان عباس پور امسال مقام اول مسابقات ملی مهارت در رشته رباتیک را کسب کردند که بیشترین دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات از دختران در مقطع راهنمایی و از پسران در مقطع متوسطه بوده است.

وی افزود: محمد نسایی و رضا جواهری دانش آموخته دوره های رباتیک پژوهشسرای پیامبر اعظم (ص) گناباد موفق به کسب مقام اول این مسابقات شدند.

قلی پور گفت: پژوهشسرای پیامبر اعظم (ص) گناباد تاکنون دهها طرح کشوری و چندین مقام در جشنواره های خوارزمی و مسابقات رباتیک استانی کسب کرده است که مقام اول المپیاد ملی مهارت در رشته رباتیک آخرین آن بوده است.

وی افزود: این مرکز تاکنون حدود 673 طرح دانش آموزان را جذب، بررسی و حمایت علمی و مالی کرده است و دوره های مختلف رباتیک، نانو تکنولوژی، زیست فناوری، بیوفیزیک و دیگر زمینه های علمی نوین را برگزار کرده که مورد استقبال دانش آموزان واقع شده است.