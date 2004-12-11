پاسخ شديد اللحن حوزه علميه نجف به سخنان شاه اردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري صوت العراق ، اين منبع خبري اعلام كرد حوزه علميه نجف در پي اظهارات گستاخانه پادشاه اردن در خصوص مداخله ايران در انتخابات عراق وادعاي شكل گيري هلال شيعي در منطقه اظهار داشت : تحريم حقايق ودخالت آشكار درامور داخلي عراق وبرانگيختن احساسات طائفه گري در كشور همسايه و منطقه عليه شيعيان عراق و تحريك كشورهاي بزرگ برعليه آنان ونيزارعاب كشورهاي منطقه و متهم ساختن آنها به وابستگي به ايران و تمايل شديد بر امنيت اسراييل و نگراني از پيروزي شيعيان درانتخابات آينده اهانت به ميليونها شهروند كشورهمسايه بشمار مي رود كه بدليل پيروي ازمذهبي مخالف مذهب شاه اردن مورد اهانت قرار گرفته است .

در قسمتي ازبيانيه اي كه به همين مناسبت ازسوي حوزه علميه نجف منتشرشده آمده است:مرجعيت نجف اميدوار است كه پادشاه اردن ازشيعيان منطقه وعراق و مراجع آنان از نسبت غيردقيقي كه به آنها داده است عذرخواهي نمايد و افزوده است: سخنان پادشاه كشورهمسايه عراق غير قابل قبول است و درجهت منافع بازرگاني و روابط برادرانه ميان دو كشور همسايه نمي باشد.

از سوي ديگر ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهوري موقت عراق نيز با كاستن ازاهميت سخنان شاه اردن در مورد ترس ازهلال شيعه ايراني عراقي درمنطقه اظهار داشته است كه هم اينك شيعيان بسياري در كشورهاي مختلف جهان وجود دارد وطائفه بزرگي بشمارمي روند كه بايد درعراق مورد تقدير قرارگيرند زيرا طي سالهاي حكومت صدام تحت ظلم و شكنجه بسر مي برند .

گفتني است عبدالله دوم پادشاه اردن اخيرا درگفتگو با روزنامه واشنگتن پست دراظهاراتي بي پايه واساس ايران را به مداخله در امورعراق متهم كرد.وي مدعي شد: بيش از يك ميليون ايراني كه به عراق مهاجرت كرده اند قصد دارند كه در انتخابات 30 ژانويه اين كشور شركت نمايند. عبدالله باهشداربه حكومت ايران درخصوص مداخله درامورداخلي عراق ادعا كرد:اين تعداد از ايرانياني كه به عراق رفته اند تاثير بسزايي در نتايج انتخابات خواهند گذاشت.

پادشاه اردن همچنين ادعا كرد كه مقامات ايران درصدد هستند تا حكومتي مشابه آنچه كه درايران است در عراق نيز ايجاد شود .

ملك عبدالله با بيان اينكه ايران مشاغلي را در اختيار شماري از بيكاران عراقي قرارخواهد داد،گفت : ايران اين امر را براي جلب توجه جامعه بين المللي انجام مي دهد .