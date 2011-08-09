پروژه های شهری آبادان فراتر از آسفالت کردن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شیرازی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات آبادان اظهار داشت: طیف گسترده و تعداد بالای نشریات فعال در آبادان به همراه فرهنگی غنی این شهر باعث شد که در شهرداری آبادان به فکر راه اندازی جشنواره ای برای اهالی رسانه در این شهر باشیم.

شهردار آبادان افزود: با وجود اینکه ما قصد داشتیم از نظرات و نقدهای اهالی رسانه آبادان برای تدوین برنامه های پنج ساله و 20 ساله افق توسعه شهرستان مطلع شویم به نظر می رسد بهترین راهکار جمع آوری این موارد برگزاری چنین جشنواره ای و جمع آوری مطالبات فعالان رسانه های آبادان است.



شیرازی تصریح کرد: آغاز فعالیتهای این جشنواره از نیمه خردادماه امسال آغاز شد و بعد از اعلام فراخوان، شاهد استقبال بالای اهالی رسانه آبادان برای شرکت در این جشنواره بودیم که تعداد بالای آثار ارسالی به جشنواره ما را به ادامه راه امیدوارتر کرد.



وی عنوان کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره در 14 رشته آثار خود را برای این جشنواره ارسال کردند که در نهایت 307 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید. در مجموع 87 خبرنگار از 16 رسانه ها نیز با ارسال آثار خود به دبیرخانه در این جشنواره شرکت کردند.



دبیر نخستین جشنواره مطبوعات آبادان تصریح کرد: برای اینکه داوریهای جشنواره در محیطی بی طرف برگزار شود تمام آثار ارسالی به جشنواره برای داوری در اختیار هیئتی از داوران شاخص مطبوعات در آبادان ارسال شد که در مرکز استان داوریها صورت گرفت و نفرات برتر به ما اعلام شد.



شیرازی افزود: شهرداری آبادان در نظر دارد آثار برتر این جشنواره را در قالب کتابچه ای تدوین و برای استفاده از نظرات مطرح شده در مطالب، آنها را در آینده نیز مورد استفاده قرار دهد.



وی تاکید کرد: مطبوعات آبادان پتانسیل بالایی دارند و هم می توانند همیار مدیران در شناسایی مشکلات باشند و هم بر عملکرد آنها نظارت کنند به همین دلیل ما نیز انتظار داریم که رسانه ها که پل ارتباطی مردم و مسئولین شهر هستند پروژه های در دست اجرای شهر را به اطلاع مردم برسانند زیرا در مدت اخیر پروژه های عمرانی شهر آبادان فراتر از آسفالت و پیاده رو سازی رفته و به پروژه های ماندگار تبدیل شده است.



شهردار آبادان با انتقاد ار برخی نقدهای غیرمنصفانه مطرح شده علیه شهرداری این شهر عنوان کرد: قبل از اینکه به شهرداری آبادان وارد شوم می شنیدم که می گفتند کالبد شهر آبادان مشکلات فراوانی دارد ولی همین که کار را برای اصلاح آن آغاز کردیم با انتقادات گسترده ای مواجه شدیم که این باعث تعجب بود.



در پایان این مراسم از نفرات برتر جشنواره مطبوعات آبادان تقدیر به عمل آمد.