عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-خشونت و درگیری معترضین با پلیس ضد شورش به دیگر شهرهای انگلیس کشیده شد./ صدها نفر بازداشت شدند.
-دولت سوریه وزیر دفاع جدید خود را منصوب کرد.
-بحرین سفیر خود را به سوریه فرا خواند.
-اتحادیه عرب خواستار گفتگوهای سیاسی برای پایان دادن به درگیریها در سوریه شد.
-مردم مراکش تظاهرات جدید ضد دولتی را برگزار کردند.
-ایران دومین محموله کمکی خود را به سومالی اعزام می کند.
-وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد با وجود فشارها علیه "تیموتی گایتنر" وی از سمت خود کناره گیری نمی کند.
-چهار انفجار شهر طرابلس در شرق لیبی را لرزاند/ گفته می شود این انفجارها نتیجه حملات نیروهای معمر قذافی است.
-آمریکا 105 میلیون دلار برای مبارزه با قحطی در شاخ آفریقا اختصاص داد.
-شورای امنیت حمله به حافظان صلح سازمان ملل در دارفور سودان را محکوم کرد.
-نخست وزیر استرالیا حمله پلیس به معترضین انگلیسی را محکوم کرد.
-آتش سوزی در آسایشگاهی در شیلی 9 کشته بر جا گذاشت.
-وزیر خارجه ترکیه امروز برای دیدار با مقامات سوری به دمشق سفر می کند.
