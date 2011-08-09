عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-خشونت و درگیری معترضین با پلیس ضد شورش به دیگر شهرهای انگلیس کشیده شد./ صدها نفر بازداشت شدند.

-دولت سوریه وزیر دفاع جدید خود را منصوب کرد.

-بحرین سفیر خود را به سوریه فرا خواند.

-اتحادیه عرب خواستار گفتگوهای سیاسی برای پایان دادن به درگیریها در سوریه شد.

-مردم مراکش تظاهرات جدید ضد دولتی را برگزار کردند.

-ایران دومین محموله کمکی خود را به سومالی اعزام می کند.

-وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد با وجود فشارها علیه "تیموتی گایتنر" وی از سمت خود کناره گیری نمی کند.

-چهار انفجار شهر طرابلس در شرق لیبی را لرزاند/ گفته می شود این انفجارها نتیجه حملات نیروهای معمر قذافی است.

-آمریکا 105 میلیون دلار برای مبارزه با قحطی در شاخ آفریقا اختصاص داد.

-شورای امنیت حمله به حافظان صلح سازمان ملل در دارفور سودان را محکوم کرد.

-نخست وزیر استرالیا حمله پلیس به معترضین انگلیسی را محکوم کرد.

-آتش سوزی در آسایشگاهی در شیلی 9 کشته بر جا گذاشت.

-وزیر خارجه ترکیه امروز برای دیدار با مقامات سوری به دمشق سفر می کند.