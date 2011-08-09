خوراکیان: اهالی رسانه صاحب کلینیک شدند!

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این کلینیک بعد از نزدیک به چهار ماه فعالیت آزمایشی از امروز به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

وی افزود: کارکرد این کلینیک در حوزه‌های مختلف و برای تمام جامعه رسانه‌ای کشور تعریف شده است. خدمات ارائه شده در این مرکز نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شامل طیف وسیعی از نیازهای جامعه رسانه‌ای کشور دیده شده است.

وی گستره فعالیت‌های این کلینیک را ارائه خدمات مشاوره در فرآیند آماده‌سازی یک نشریه در بخش‌های توزیع و چاپ و دریافت آگهی مطبوعاتی تا ساماندهی فعالیت‌های جدی رسانه‌ای برای اصحاب رسانه عنوان کرد و گفت: اقدامات رفاهی فراگیر برای این صنف از دیگر خدمات کلینیک است.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همچنین برگزاری تورهای گردشگری و حرفه‌ای برای اصحاب رسانه و نیز برپایی کارگاه‌های آموزشی و با کیفیت برای خبرنگاران و مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها را از دیگر بخش‌های فعال این کلینیک برشمرد.

خوراکیان همچنین از تشکیل دپارتمانی برای مشاوره به متقاضیان خرید و فروش مجوز انتشار مطبوعات در کشور برای نخستین بار در این مرکز خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که این کلینیک را به مرجعی عینی و عملی برای رسانه‌ها در زمینه‌های مختلف حرفه‌ای تبدیل کنیم تا بخشی از بار موجود روی دوش رسانه‌ها در این زمینه برداشته شود.

خوراکیان همچنین از رایزنی درون سازمانی از سوی این کلینیک با شهرداری تهران برای رفع مشکلات موجود در ارتباط با محل استقرار دفاتر رسانه‌ها و مکان ساختمان آنها خبر داد و گفت: برنامه­ریزی برای حضور افراد شاخص و تأثیرگذار در بخش‌های مختلف و دیدار آنها با اصحاب رسانه از دیگر اقدامات این کلینیک است.

به گفته رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کلینیک رسانه کشور در محل فرهنگسرای رسانه فعالیت خود را از امروز به صورت رسمی آغاز می‌کند.