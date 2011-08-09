ازبکستان میزبان رقابتهای جهانی کوراش شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کوراش قهرمانی جهان پیش از این قرار بود به میزبانی آفریقای جنوبی در شهر "ژوهانسبورگ" برگزار شود که به درخواست ازبکستان و موافقت فدراسیون جهانی به شهر تزمیر ازبکستان تغییر یافت.

همزمانی جشن های سالگرد استقلال ازبکستان با تاریخ برگزاری، دلیل اصلی تغییر محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان اعلام شده است. این دوره از رقابتها قرار است 26 الی 30 مهرماه سال جاری در شهر تزمیر ازبکستان برگزار شود.

همزمان با برگزاری مسابقات جهانی، کنگره جهانی کوراش نیز برگزار خواهد شد. تیم ملی کشورمان به عنوان یکی از قدرت های اول جهان در این رقابتها حضور پیدا خواهد کرد. محمد درخشان هم به عنوان رئیس کنفدراسیون کوراش آسیا و حسن روشنایی به عنوان رئیس کمیته داوران کوراش فدراسیون جهانی در این مسابقات حضور می‌یابند.

