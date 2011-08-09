گرگان شهری هوشمند و جهانی در افق توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، سند چشم انداز توسعه گرگان برای سیمای مطلوب در افق طرح و میثاقی برای توسعه بلند مدت و پایدار گرگان و استان گلستان و هماهنگ با چشم انداز 20 ساله کشور در فرآیند بررسی ها و تصویب با مشارکت فعال رهنمود های سازنده مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری به ویژه شورای اسلامی شهر گرگان نهایی شده است.

شهری سرسبز و زیبا و شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده، شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر خطرات و سوانح، شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت فعالیت و فراغت از دیگر آرمانهای این سند در گرگان است.

همچنین شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت های مناسب همراه با تعدیل نابرابری ها و تأمین عادلانه تمام حقوق شهروندی، شهری با عملکردهای ملی و جهانی و اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی، پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر شمالی کشور از دیگر آرمانهایی است که باید به آن دست یافت.

به گفته کارشناسان مسائل شهری و شورا، استفاده کنونی از اراضی در محدوده شهر گرگان به تفکیک انواع کاربری ها نشانگر فزونی کاربری زمین برای سکونت نسبت به سایر کاربری ها و کم بودن کاربری های خدماتی و فضای سبز در مقایسه با سایر نیازهای شهری است.

کاربری اراضی در نیمه شمالی بسیار متنوع و در سایر محدوده های شهر باید همگن باشد.

عضو شورای شهر گرگان در این زمینه معتقد است، نگرانی از وضعیت شهری گرگان همواره یکی از دغدغه های مدیران و کارشناسان شهری بوده است، چه آن هنگام که بخش های زیادی به محدوده شهر پیوستند و چه زمانی که استان گلستان شکل گرفت که این فرآیندها محیط زیست و شرایط اقتصادی و اجتماعی گرگان را تحت تأثیر قرار داد.

ناصر گرزین بیان داشت: این نوع نگرانی تنها در خصوص حریم و محدوده گرگان نیست بلکه در ارتباط با کل استان بوده و هر موضوعی که در محدوده استان اتفاق افتاده بی تردید بر ابعاد مختلف حیات شهر گرگان تأثیرگذار بوده است.

وی اظهار داشت: بنابراین شورای شهر باید ضمن بررسی سکونتگاه حریم شهر، طرح هادی را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد، در این راستا با تهیه طرح جامع و تفضیلی جدید گرگان و اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که به تدریج بسیاری از مشکلات گذشته از میان برداشته شود، اما باید در ادامه این روند طرح جامع حریم گرگان نیز با نظارت شورای شهر تهیه و الزامات پیشگیرانه ای برای متوقف ساختن توسعه بی رویه گرگان وضع شود.

وی عنوان کرد: نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که در طرح جامع جدید با مطالعات و ارزیابی هایی که در خصوص مشکلات مربوط به محدوده و حریم شهر به عمل می آید باید تصمیم گرفت که آیا محدود شهر باید بزرگتر شود یا کوچکتر و یا در اطراف شهر فضای سبزها را به محدوده اضافه کرد.

گرزین یادآورشد: در سال های اخیر مردم حساسیت بیشتری نسبت به مسائل شهری پیدا کرده اند و تخلفاتی را که مشاهده می کنند به شورای شهر گزارش می دهند؛ گزارش هایی نظیر قطع درختان، عدم رعایت حریم همسایگی در تعبیه پنجره ها و بارشوها، نبود شعاع گردش در پارکینگ های مسکونی و همچنین تجاری یا احداث ساختمان هایی با طبقات بالا در کوچه های 12 متری که تمام اینها تخلف محرز محسوب می شود.

منختب مردم گرگان در شورای شهر بیان داشت: برای اجرایی شدن همه جانبه طرح جامع گرگان ضروری است که شهروندان با مدیریت شهری همکاری های لازم را داشته باشند، لذا نظارت دقیق بر اجرای طرح های جامع و تفضیلی از سوی شورای شهر با توجه به رسالت قانونی بر حسن اجرای این طرح ها نظارت خواهد داشت، در حقیقت نظارت عالیه طرح های جامع با وزارت مسکن و شهرسازی بوده است ولی نظارت دقیق تر و جزئی تر توسط شورای شهر باید صورت گیرد.

گرزین افزود: با توجه به اینکه بسیاری از شهرها تمام اطلاعات مربوط به حوزه ساخت و ساز در سایت قرار می گیرد لزوم این طرح در گرگان بیشتر مشهود خواهد بود و دیگر برای کسی رانت نخواهد شد و از سوی دیگر می توان با رایانه ای کردن صدور پروانه باعث شد بلند مرتبه سازی در کوچه های باریک صورت نگیرد.

وی گفت: همچنین طرح تفضیلی جدیدی باید به گونه ای تدوین شود که قوانین برای همه شهروندان یکسان باشد و امکان تخلف به گروه یا قشر خاصی را ندهد، بنابراین می توان گفت که طرح جامع و تفضیلی جدید گرگان زمینه مدیریت علمی و بهینه را برای این شهر فراهم می سازد و درحقیقت تهیه این طرح ها مطالعات تطبیقی در خصوص طرح های سایر کلانشهرهای ایران باید انجام شود و برخی از نکات مثبت آنها در تهیه طرح گرگان مورد استفاده قرار گیرد.



چشم انداز توسعه شهر گرگان

گرزین تاکید کرد: مواردی که باید در چشم انداز گرگان برای توسعه پایدار اعمال شود، شامل دیدگاه های مردم، مسئولان، متخصصان و گروه های ذینفع، الزامات اسناد مصوب و قابل استناد مرتبط با شهر گرگان (آمایش سرزمین، چشم انداز 20 ساله کشور، سایست های کلی برنامه پنج ساله، مجموعه شهری و توسعه استان گلستان)، نتایج طرح جامع گذشته گرگان در تمام زمینه ها و سطوح و .. است.

عضو شورای شهر گرگان افزود: استفاده از اراضی در محدوده شهر گرگان باید بر اساس ساختارهای مشخص سهمیه بندی شود تا از تداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها و کاربری ها و فعالیت ها جلوگیری کند و موجب ارتقای کیفیت و کارآیی محیط شهری شود.

وی بیان داشت: شهر گرگان در مقیاس مکان بیانگر نحوه استفاده از اراضی در عرصه های متمایز شهری با توجه به کارکردهای کلی و در مقیاس خرد شامل ضوابط و مقرراتی است که نحوه و چگونگی ساخت و ساز در زمین ها مانند حداکثر تراکم ساختمانی مجاز و چگونگی توده گذاری (سطح اشغال و محل توده گذاری و استقرار بنا در قطعه) و ارتفاع و تعداد طبقات مجاز ساختمان با توجه به عرض معبر و توان دسترسی شبکه شهری را متناسب با مساحت قطعه و تراکم تعیین می سازد.

به تاکید وی، مرزبندی پهنه ها در طرح تفضیلی شهر گرگان در قالب زیر پهنه ها بر مبنای معیارها و شاخص های کمی و کیفی و با توجه به ویژگی قبلی و گرایش به انواع ساخت و ساز از نظر تراکم و طبقات و با جهت گیری های سازمان فضایی و ساماندهی سیما و کالبد شهر در مناطق شهری انجام گیرد.

گرزین گفت: بر این اساس تهیه سکونت با توجه به همگنی و وسعت قطعات عرض معابر، تراکم و ارتفاع ساختمان ها و تعداد طبقات سطح اشغال زمین و نیز میانگین تراکم نفر در هکتار و تهیه فعالیت بر حسب مقیاس عملکردی (عملکردهای فرا شهری، شهری، نقطه ای، ناحیه ای و محلی) و تهیه مختلط با ترکیبی از شاخص های مذکور در سکونت و فعالیت سرانجام حفاظت (سبز و باز) با توجه به ویژگی های طبیعی خاص و با رویکرد حفاظت فعال از یکدیگر متمایز شود.



حرکت در چارچوب طرح و برنامه

اعتقاد به حرکت در چارچوب طرح و برنامه و پرهیز از فعالیت های عمرانی بدون طرح و چشم انداز از جمله ویژگی های نمایندگان شورای اسلامی شهر است و برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار شهری برسیم باید براساس برنامه اصولی و فنی حرکت کنیم و همچنین باید بر اساس استراتژی مسیر توسعه را تعیین و تبیین کنیم.