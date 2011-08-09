تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه هجدهم مردادماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با هشتم رمضان سال 1432 هجری قمری و برابر است با نهم اوت سال 2011 میلادی.
- شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
ردهبندی تیمهای اول تا چهارم:
* آرژانتین - آمریکا
* روسیه - صربستان
ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم:
* ایران - هند
* برزیل - اسپانیا
ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم:
* کانادا - آلمان
* بلژیک - ژاپن
- تیم واترپلوی زیر 20 سال کشورمان امروز برای برپایی اردوی آمادهسازی عازم مجارستان میشود.
- سی و سومین دوره رقابتهای بسکتبال جام ویلیام جونز امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ایران - امارات
* مالزی - فیلیپین
* کره جنوبی - ژاپن
* چین تایپه - اردن
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