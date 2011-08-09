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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان و ادامه رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هجدهم مردادماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با هشتم رمضان سال 1432 هجری قمری و برابر است با نهم اوت سال 2011 میلادی.

- شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
رده‌بندی تیم‌های اول تا چهارم:
* آرژانتین - آمریکا
* روسیه - صربستان
رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم:
* ایران - هند
* برزیل - اسپانیا
رده‎بندی تیم‎های نهم تا دوازدهم:
* کانادا - آلمان
* بلژیک - ژاپن

- تیم واترپلوی زیر 20 سال کشورمان امروز برای برپایی اردوی آماده‌سازی عازم مجارستان می‌شود.

- سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ایران - امارات
* مالزی - فیلیپین
* کره جنوبی - ژاپن
* چین تایپه - اردن

کد مطلب 1378981

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