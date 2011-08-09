تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هجدهم مردادماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با هشتم رمضان سال 1432 هجری قمری و برابر است با نهم اوت سال 2011 میلادی.

- شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

رده‌بندی تیم‌های اول تا چهارم:

* آرژانتین - آمریکا

* روسیه - صربستان

رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم:

* ایران - هند

* برزیل - اسپانیا

رده‎بندی تیم‎های نهم تا دوازدهم:

* کانادا - آلمان

* بلژیک - ژاپن

- تیم واترپلوی زیر 20 سال کشورمان امروز برای برپایی اردوی آماده‌سازی عازم مجارستان می‌شود.

- سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ایران - امارات

* مالزی - فیلیپین

* کره جنوبی - ژاپن

* چین تایپه - اردن