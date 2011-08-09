مراسمی کلیشه ای برای روز خبرنگار/ نوبت به صاحبان جلسه نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان شامگاه دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان و تمام افراد شاغل در مطبوعات و رسانه های جمعی برگزار و طی آن در نشستی کلیشه ای که طی چند سال اخیر هم همانند آن سابقه داشت از همه افراد تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که با چاشنی ضیافت افطار استاندار کردستان همراه شده بود برای یک روز هم که شده اکثریت قریب به اتفاق فعالان عرصه رسانه کردستان دور هم جمع شده بودند که البته نکته قابل توجه در مراسم شب گذشته افزایش شمار افراد خبرنگار بود که طبق معمول در آستانه این روز هم که شده افراد مختلفی قبای خبرنگار به تن می کنند و در برنامه های این چنین حضور بهم می رسانند.

در این مراسم که طبق معمول با 45 دقیقه تاخیر آغاز شد در ابتدا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در باب اهمیت رسانه های جمعی و لزوم تلاش و جدیت بیشتر خبرنگاران رسانه های جمعی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در این استان سخنانی ایراد کرد.

قباد میمنت آبادی با اشاره به لزوم انعکاس شایسته خدمات و دستاوردهای نظام در این استان که با تلاش دستگاه های مختلف دولتی به دست آمده است، افزود: خبرنگاران در کنار نقد منصفانه به این حوزه هم نگاهی ویژه داشته باشند زیرا این مهم زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی در سطح جامعه فراهم می کند.

در ادامه نوبت به رئیس هیئت مدیر موقت خانه مطبوعات استان کردستان رسید تا وی نیز گزارشی را از وضعیت خانه مطبوعات ارائه کند و در ادامه خواستار حمایت هرچه بیشتر مسئولان و مدیران استان از خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان شد.

در این بخش از برنامه جلیقه ویژه خبرنگاری به استاندار کردستان اهدا شد و علیرضا شهبازی بعد از پوشیدن آن در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و با ورود وی به جایگاه نیز موقع اذان مغرب و مراسم افطار فرارسید و به همین دلیل وی نیز از کمبود وقت گلایه کرد و گفت: من دوست داشتم که فرصت بیشتر بود تا زمان بیشتری در خدمت شما خبرنگاران کردستانی باشم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر در بعضی از ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان مسائل و مشکلاتی وجود دارد که خبرنگاران به عنوان بهترین مشاور ما می توانند این مسائل را بازگو کنند تا ما نیز به عنوان خدمتگزار مردم در راستای رفع این مشکلات تلاش کنیم.

استاندار کردستان یادآور شد: مردم اعتماد زیادی به خبرنگاران رسانه های جمعی دارند و به همین دلیل فعالیت های این قشر می تواند در راستای افزایش اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی موثر باشد و انتظار می رود که در این بخش نیز شاهد اقدامات بیشتری از سوی خبرنگاران رسانه های جمعی باشیم.

شهبازی در ادامه افزود: معمولا روال من برای حضور در جلسات و نشست های مختلف این است که به جای سخنرانی ترجیح می دهم که افراد حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود بپردازند که متاسفانه امروز وقت اندک است و فرصت این کار هم نیست البته این آمادگی وجود دارد که بعد از ضیافت افطار در خدمت خبرنگاران رسانه های جمعی استان باشم و صحبت های آنها را بشنوم.

وی در پایان با اشاره به میزان هدیه ای که برای تجلیل از خبرنگاران در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این میزان هدیه به هیچ عنوان جبران کننده خدمات شما خبرنگاران نیست و در حالی که در ابتدا قرار بود از شماری محدود از خبرنگاران کردستان تجلیل شود ولی ما تلاش کردیم که همه افراد شاغل در این عرصه به هر نوعی که شده تجلیل و تقدیر شوند.

بعد از پایان سخنرانی استاندار کردستان نوبت به اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی رسید که بر هرکدام از خبرنگاران رسانه های جمعی استان مبلغ 120 هزار تومان کارت هدیه بانک ملت و 35 هزار تومان بن خرید کتاب اهدا شد که البته در بعضی از نشریات محلی نیز شمار افراد تجلیل شده به هشت نفر هم می رسید ولی برای نشریات سراسری یک یا دو نفر تجلیل و تقدیر شدند.

در مراسم شامگاه دوشنبه یکی از ملموس ترین نکات برجسته نرسیدن نوبت سخنرانی و بیان دیدگاه های خود خبرنگاران بود که به نظر می رسد فلسفه اصلی نامگذاری هر روز به نام های مختلف این باشد که حداقل در یک روز از سال اقشار خاص جامعه نیز بتوانند دغدغه ها و مشکلات خود را مطرح و گوش های برای شنیدن آنها پیدا شوند هر چند که در این مراسم از سلیمان الله مرادی رئیس هیئت مدیره موقت خانه مطبوعات به عنوان نماینده خبرنگاران نام برده شد ولی تاکنون انتخاباتی برگزار نشده است که وی به نمایندگی از خبرنگاران سخنرانی کند.

بعد از اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان مراسم ضیافت افطار که به همت استانداری تهیه شده بود نیز انجام و شماری از خبرنگاران حاضر در فضای دوستانه و صمیمی به بیان برخی از دغدغه ها و مشکلات خود با استاندار کردستان پرداختند.

مراسم روز خبرنگار سال 90 در کردستان در حالی به پایان رسید که طی چند سال اخیر همواره از میزان هدیه ای که به خبرنگاران پرداخت می شود کاسته می شود به نحوی که در سال 87 میزان هدیه خبرنگاران کردستانی یک سکه تمام بهار آزادی بود که در سالهای 88 و 89 به نیک سکه کاهش پیدا کرد و امسال نیز به 120 هزار تومان کاهش یافت و خدا می داند هدیه سال آینده چه میزان خواهد بود.