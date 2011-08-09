محمد جعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعدازظهر روز دوشنبه 17 مرداد و همزمان با روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری مهر از نزدیک با خبرنگاران این خبرگزاری دیدار و از تلاش‌ آنها در حوزه خبررسانی تشکر به عمل آورد.

محمدزاده در پایان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه روزها را باید روز خبرنگار دانست گفت: روز خبرنگار یک روز نمادین برای جامعه رسانه است تا معنای فعالیت و تلاش مداوم آنها برای جامعه متجلی و مشخص شود.

وی با بیان اینکه جهان امروز جهانی است که بشریت هر لحظه نیاز به خبرهای حرکت‌بخش و تعالی‌بخش دارد، گفت: تلاش خبرنگاران زمانی خود را به بیشترین شکل و وجه ممکن نشان خواهد داد که روزی را متصور شویم که خبر و خبررسانی تعطیل شود.

وی در ادامه افزود: در روز خبرنگار معمولا صحبت از مشکلات می‌شود در حالی که به نظر من مشکلات گاهی مایه افتخار کار خبرنگاری است. مشکلات حرفه خبرنگاری نیز به صورتی است که گاهی انسان را مجبور می‌کند جان خود را برای رساندن یک خبر فدا کند که نمونه آن را می‌توان در حرکت حضرت زینب(س) از کربلا به کوفه و شام برای رساندن خبر و پیام حادثه عاشورا دید.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برخی از مشکلات عرصه خبرنگاری از جنس مشکلاتی است که در همه اصناف می‌توان آنها را دید که وضعیت معیشت، بیمه، مالیات، مسکن و ... از آن جمله هستند و وزارت ارشاد برای تسهیل و ارائه راهکارهای درست در این زمینه مسئول است.

محمد زاده با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمنیه به آیین‌نامه کار حرفه‌ای خبرنگاران اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه به تازگی به دولت فرستاده شده است که در صورت تصویب و اجرا بسیاری از مشکلات فعلی خبرنگاران در این زمینه حل خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از این مشکلات ادامه داد: تعریف ما از شغل خبرنگاری صحیح نیست. در سایه این آیین‌نامه کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری تعریف خواهد شد. همچنین در آیین‌نامه‌ای که دولت آن را ابلاغ کرده است موضوع سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری لحاظ شده است. در کنار این موضوع بررسی مشکلاتی نظیر مسکن و بیمه خبرنگران را در دست پیگیری داریم.

محمدزاده در ادامه با اشاره به تلاش‌ این معاونت برای تعریف شغل خبرنگاری و سنجش آمار خبرنگاران کشور، افزود: سامانه سمان در حال حاضر ابزاری است که تعداد خبرنگاران را به ما نشان می‌دهد و در کنار آن آمار چند و چون امنیت شغلی خبرنگاران را نیز مشخص می‌کند و می‌توانیم متوجه شویم که خبرنگار فعال در یک حوزه در چه وضعیتی قرار دارد و چگونه می‌توانیم برای او برنامه‌ریزی کنیم. این دو مورد در دست کار است اما نباید انتظار داشت که همه کارها در یک روز انجام شود.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به ایام باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تبیین انتظارات معاونت مطبوع خود از رسانه‌ها در این بازه زمانی گفت: توقع ما از رسانه‌ها حرکت کردن در جهت حضور حداکثری مردم است که طبق نظر مقام معظم رهبری اصل است و نتیجه انتخابات در درجه اهمیت بعد از آن قرار دارد.

وی همچنین خواستار توجه رسانه‌ها به روزنامه‌نگاری اسلامی در موضوعات محتلف و وارد کردن آن به فضای کار مطبوعاتی شد و گفت: روزنامه‌نگاری اسلامی روزنامه‌نگاری است که در آن تهمت و افتراء وجود نداشته باشد و کسی تخریب نشود. روزنامه نگاری اسلامی هم موضوعی وارداتی نیست و می‌توان ویژگی‌های آن را از قرآن کریم استخراج کرد. قرآن به مهربانی، تجسس نکردن و به دنبال منبع بودن برای اخبار اشاره می‌کند که این خود به معنی شاخصه‌ها روزنامه‌نگاری اسلامی است.

محمد زاده در پایان تاکید کرد: در جریانات سیاسی هم رسانه‌ها باید حضوری شکل دهند که در عین رقابت جلوه‌های ایمانی ما نیز نمایش داده شود.