انتقاد فرماندار بندرعباس از کم کاری شرکت گاز و نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه رسیدگی به مشکل آب شرب روستای نانگ با حضور عباس امینی زاده فرماندار بندرعباس، حسین امیرتیموری معاون برنامه ریزی، موحدی نژاد بخشدار بخش مرکزی، حمزه پور مدیرعامل آبفای روستایی استان، صادقی مدیرعامل آبفای روستایی شهرستان و زمانی مدیر عامل پالایشگاه گاز سرخون و قشم و باغستانی نماینده منطقه شش عملیات انتقال گاز در دفتر فرماندار بندرعباس برگزار شد.

فرماندار بندرعباس ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان این ماه را زمان خودسازی و تزکیه نفس دانست و گفت: در این ماه درهای آسمان گشوده و خداوند میزبان بندگان خوداست و ماه آمرزش و نزول قرآن است و امیدواریم که بتوانیم از این ماه بهره روحانی کافی ببریم.

عباس امینی زاده در ادامه روز خبرنگار را به تمام دست اندرکاران امر خبررسانی تبریک گفت.

وی در ادامه با انتقاد شدید از کم کاری شرکت گاز و نفت درخصوص حل مشکل آب شرب روستای نانگ تصریح کرد: با توجه به جلسات مداوم و پیگیری مکرر فرمانداری و با وجود قولهای مساعد شرکتهای مربوطه متاسفانه تاکنون هیچکدام از این وعده ها محقق نشده است.

وی اظهارداشت: آب شرب یک امر حیاتی است که مسئولان مربوطه باید دقت و اهتمام بیشتری نسبت به آن داشته باشند و کم کاری به هیچ عنوان قابل اغماض و چشم پوشی نیست و به جد از مدیران می خواهم که اگر در رفع و حل این مساله توانائی و اختیارات لازم را ندارید اعلام کنند تا با رایزنی با استاندار و سایر مسئولان این مشکل را حل کنیم.

فرماندار بندرعباس عنوان کرد: روستائیان از شریفترین و محروم تریم اقشار هستند و حل مشکلات آنها از اولویتهای دولت خدمتگزار است حال اگر مدیری توانایی و اختیار لازم را برای رفع مشکلات آنها ندارند به ما اعلام کند تا ما به شکل مقتضی مشکل را به سامان برسانیم.