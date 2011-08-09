مردم برای محمدعلی کشاورز دعا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بستری شدن محمد علی کشاورز چهره ماندگار کشورمان در بیمارستان، برادر وی با اشاره به اینکه وضع جسمانی ایشان رو به بهبود است از مردم خواست در ایام معنوی و مبارک ماه رمضان برای سلامت و بهبودی کامل ایشان دعا کنند.
برادر این هنرمند پیشکسوت کشورمان در طی عیادت دوباره محمود عاطفی مدیر کل روابط عمومی رسانه ملی به نمایندگی از رییس سازمان صداوسیما از محمدعلی کشاورز افزود: تلاشهای کادر پزشکی و دعای مردم مثمرثمر بوده است و وضع عمومی وی از دیروز که اولین روز بستری شدن ایشان در بیمارستان بوده، بهتر است.
وی همچنین با تقدیر از پیگیریهای مجدانه سازمان صداوسیما و عنایت ریاست این سازمان به این هنرمند کشورمان افزود: از مردم عزیز کشورمان میخواهیم با توجه به اینکه آقای کشاورز در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند، مردم و علاقهمندان به ایشان از تجمع در بیمارستان خودداری کنند و ایشان را از دعاهای خود بهرهمند بسازند.
با بستری شدن محمد علی کشاورز از دیروز در بیمارستان، رییس سازمان صداوسیما خواستار پیگیری امور چهره ماندگار کشورمان از نزدیک و تا زمان بهبودی شده است و مدیر کل روابط عمومی این سازمان تاکنون دوباره از نزدیک با خانواده این هنرمند دیدار و پیگیر مسایل پزشکی ایشان شده است.
محمدعلی کشاورز در 26 فروردین 1309 در اصفهان زاده شد. وی فارغ¬التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک است.
وی فعالیت هنری را از سال 1339 در تئاتر آغاز کرد و از سال 1347 در عرصه بازیگری در تلویزیون گام نهاد و تاکنون در سریال های مختلفی چون هزاردستان، سربداران، سلطان و شبان و پدرسالار ایفای نقش کرده است.
وی همواره از شخصیتها و بازیگران محبوب مردم در تلویزیون،تئاتر و سینمای کشورمان بوده است واز چهرههای ماندگار کشورمان در عرصه بازیگری است.
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