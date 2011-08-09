ذخیره زمین شناسی صدف کوهی گلستان یک میلیارد تن است

ناصر فخر موحدی صبح سه شنبه در بازدید از معدن صدوف کوهی غنچه حسن افزود: تعداد 13 معدن صدف کوهی با ذخیره قطعی 14 میلیون تن در استان وجود دارد که هم اکنون معادن صدف غنچه حسن، نگین، بقچه و کانسار جویان در زمینه استخراج این ماده معدنی فعال است .

وی میزان اشتغال 4 معدن فعال مذکور را حدود 50 نفر اعلام کرد و گفت : تعداد 70 نفر نیز در واحدهای فرآوری صدف کوهی در استان مشغول فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان گلستان، وجود و در دسترس بودن ذخایر صدف کوهی ، کیفیت تقریبا یکنواخت و بسیار بالای ماده معدنی (caco3 حدود 97 درصد)، عدم وجود باطله در بطن ماده معدنی استان نسبت به صدفهای دوره حاضر، باطله برداری و استخراج آسان و بون نیاز به آتشباری، فرآوری و خردایش آسان، هزینه های بسیار پایین عملیات اکتشافی، آماده سازی و بهره برداری، نیروی کار ارزان و ارزش افزوده بسیار بالا را از جمله مهمترین مزایای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر صدف استان عنوان کرد.

گفتنی است این ماده معدنی موارد مصرف متعددی از جمله استفاده در صنایع داروسازی، رنگ سازی، مصالح ساختمانی و مکمل غذای خوراک دام و طیور دارد که فعلا عمده مصرف این ماده در استان بصورتدانه بندی و بعنوان مکمل غذای خوراک دام و طیور است.