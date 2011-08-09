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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

موحدی اعلام کرد:

ذخیره زمین شناسی صدف کوهی گلستان یک میلیارد تن است

ذخیره زمین شناسی صدف کوهی گلستان یک میلیارد تن است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن اگلستان گفت: مطالعات میدانی کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور حاکی از آن است که میزان کل ذخیره زمین شناسی صدف کوهی استان در زمینی به مساحت 250 کیلومتر مربع بالغ بر یک میلیارد تن است.

ناصر فخر موحدی صبح سه شنبه در بازدید از معدن صدوف کوهی غنچه حسن افزود: تعداد 13 معدن صدف کوهی با ذخیره قطعی 14 میلیون تن در استان وجود دارد که هم اکنون معادن صدف غنچه حسن، نگین، بقچه و کانسار جویان در زمینه استخراج این ماده معدنی فعال است .

وی میزان اشتغال 4 معدن فعال مذکور را حدود 50 نفر اعلام کرد و گفت : تعداد 70 نفر نیز در واحدهای فرآوری صدف کوهی در استان مشغول فعالیت هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان گلستان، وجود و در دسترس بودن ذخایر صدف کوهی ، کیفیت تقریبا یکنواخت و بسیار بالای ماده معدنی (caco3 حدود 97 درصد)، عدم وجود باطله در بطن ماده معدنی استان نسبت به صدفهای دوره حاضر، باطله برداری و استخراج آسان و بون نیاز به آتشباری، فرآوری و خردایش آسان، هزینه های بسیار پایین عملیات اکتشافی، آماده سازی و بهره برداری، نیروی کار ارزان و ارزش افزوده بسیار بالا را از جمله مهمترین مزایای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر صدف استان عنوان کرد.

گفتنی است این ماده معدنی موارد مصرف متعددی از جمله استفاده در صنایع داروسازی، رنگ سازی، مصالح ساختمانی و مکمل غذای خوراک دام و طیور دارد که فعلا عمده مصرف این ماده در استان بصورتدانه بندی و بعنوان مکمل غذای خوراک دام و طیور است.

کد مطلب 1378989

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