اصحاب قلم همواره مورد بی مهری اند/ برخی خبرنگار "بی دردسر" می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خوشکار مقدم ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در تالار خانه فرهنگ تبریز گفت: همیشه در همه مراسم هایی که برای بزرگداشت خبرنگاران برگزار شده اصحاب رسانه در حاشیه قرار داشتند و مسئولان حاضر در جلسه سخنرانی و خبرنگاران نیز طبق روال این سخنان را یادداشت می کنند و اگر فرصتی باقی ماند پنج دقیقه اتمام برنامه را فرصتی برای صحبتها و درد دلهای روزنامه نگاران اخصاص می دهند.

وی یکی از مشکلات بزرگ مطبوعات را کسانی دانست که دوست ندارند تشکلهای مطبوعاتی در استان شکل بگیرند و گفت: در گذشته هرگاه تشکل و مجمعی به هر شکلی پا گرفته به دلیل سنگ اندازی افراد مختلف هیچ گاه نتوانسته قوت گیرد و به صورت مستقل عمل کند.

خوشکار مقدم با بیان اینکه خانه مطبوعات استان هم اکنون کاملا وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد و مصوبات دولت است، ادامه داد: اگر این مجموعه ها دولتی هستند باید از تسهیلات کامل دولتی بهره مند شده، خواسته های اعضا پاسخ داده شود و در غیر اینصورت باید بتوانند قدرت عمل مستقل و آزاد داشته باشند.

وی تصریح کرد: همه انتقادهای اینچنینی به تشکلهای مطبوعاتی استان وارد است و به حق آنرا می پذیریم، اما باید توجه داشت که دست تشکل‌های مطبوعاتی هم در عمل بسته است و باید مسئولان برای رفع این معضلات دست در دست روزنامه نگاران تلاش کنند.

دبیر منطقه شمال خبرگزاری مهر اظهار داشت: اغلب مسئولان و سازمانها ترجیح می دهند خبرنگاران استان همواره افرادی کم توان و ساکت باشند که فردی ضعیف و بدون دردسر بوده که سازمان را به چالش نکشند.

وی ارتباطات محدود روابط عمومی ها با عده ای خبرنگار دست چین شده که به اهداف و عملکرد سازمان مربوطه تلنگری نزنند را آفت مطبوعات و روابط عمومی های استان عنوان کرد.

رئیس خانه مطبوعات استان کیفیت و سطح مطالب و به طور کلی جامعه مطبوعاتی استان را پایین و مورد انتقاد دانست و اظهار داشت: مسئولان و روابط عمومی و مدیران سازمانی باید توجه داشته باشند که این افراد خبرنگارانی هستند که توسط خود ایشان تربیت شده اند و برای رفع و بهبود شرایط کنونی باید مسئولان و خبرنگاران در کنار هم تلاش کنند.

خوشکار مقدم در ادامه همچنین یکی از مشکلات روزنامه نگاران استان را بیمه خبرنگاران عنوان کرد و گفت: حذف کردن عنوان سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری و عمل نکردن به معافیت مالیاتی خبرنگاران توسط مسئولان محلی مشکلات روزمره و عادی این قشر را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: بعد از اینهمه سال در ایران خبرنگاری به عنوان شغل محسوب نمی شود و این مسئله باعث ایجاد عدم امنیت شغلی، مزایای بیمه و ... خواهد شد.

مقدم اضافه کرد: خبرنگاری فقط محدود به روز 17 مرداد نیست و مسئولان استانی باید برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشیده و در این راستا تلاش کنند.

در ادامه این مراسم همچنین پرویز آژیده معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشتک خبرنگاران نقش نظارتی بر جامعه دارند و با همین بینش باید پاسدار ارزشهای نظام و کشور باشند.

وی افزود: ارتقای فرهنگ عمومی یل رسالت مهم برای اصحاب رسانه است و خبرنگاران باید برای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و معضلات جامعه دست در دست هم دهند.

آژیده ادامه داد: مسئولان دولتی و خبرنگاران باید ضمن بیان مشکلات خود به رفع مشکلات ملی و معضلات اجتماعی کشور توجه داشته باشند.