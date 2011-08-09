  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۴

خوشکار مقدم:

اصحاب قلم همواره مورد بی مهری اند/ برخی خبرنگار "بی دردسر" می خواهند

اصحاب قلم همواره مورد بی مهری اند/ برخی خبرنگار "بی دردسر" می خواهند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به مطبوعات و خبرنگاران گفت: برنامه های برگزار شده حتی در روز خبرنگار نیز با بی مهری مسئولان مواجه شده یا در شان اصحاب مطبوعات نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خوشکار مقدم ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در تالار خانه فرهنگ تبریز گفت: همیشه در همه مراسم هایی که برای بزرگداشت خبرنگاران برگزار شده اصحاب رسانه در حاشیه قرار داشتند و مسئولان حاضر در جلسه سخنرانی و خبرنگاران نیز طبق روال این سخنان را یادداشت می کنند و اگر فرصتی باقی ماند پنج دقیقه اتمام برنامه را فرصتی برای صحبتها و درد دلهای روزنامه نگاران اخصاص می دهند.

وی یکی از مشکلات بزرگ مطبوعات را کسانی دانست که دوست ندارند تشکلهای مطبوعاتی در استان شکل بگیرند و گفت: در گذشته هرگاه تشکل و مجمعی به هر شکلی پا گرفته به دلیل سنگ اندازی افراد مختلف هیچ گاه نتوانسته قوت گیرد و به صورت مستقل عمل کند.

خوشکار مقدم با بیان اینکه خانه مطبوعات استان هم اکنون کاملا وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد و مصوبات دولت است، ادامه داد: اگر این مجموعه ها دولتی هستند باید از تسهیلات کامل دولتی بهره مند شده، خواسته های اعضا پاسخ داده شود و در غیر اینصورت باید بتوانند قدرت عمل مستقل و آزاد داشته باشند.

وی تصریح کرد: همه انتقادهای اینچنینی به تشکلهای مطبوعاتی استان وارد است و به حق آنرا می پذیریم، اما باید توجه داشت که دست تشکل‌های مطبوعاتی هم در عمل بسته است و باید مسئولان برای رفع این معضلات دست در دست روزنامه نگاران تلاش کنند.

دبیر منطقه شمال خبرگزاری مهر اظهار داشت: اغلب مسئولان و سازمانها ترجیح می دهند خبرنگاران استان همواره افرادی کم توان و ساکت باشند که فردی ضعیف و بدون دردسر بوده که سازمان را به چالش نکشند.

وی ارتباطات محدود روابط عمومی ها با عده ای خبرنگار دست چین شده که به اهداف و عملکرد سازمان مربوطه تلنگری نزنند را آفت مطبوعات و روابط عمومی های استان عنوان کرد.

رئیس خانه مطبوعات استان کیفیت و سطح مطالب و به طور کلی جامعه مطبوعاتی استان را پایین و مورد انتقاد دانست و اظهار داشت: مسئولان و روابط عمومی و مدیران سازمانی باید توجه داشته باشند که این افراد خبرنگارانی هستند که توسط خود ایشان تربیت شده اند و برای رفع و بهبود شرایط کنونی باید مسئولان و خبرنگاران در کنار هم تلاش کنند.

خوشکار مقدم در ادامه همچنین یکی از مشکلات روزنامه نگاران استان را بیمه خبرنگاران عنوان کرد و گفت: حذف کردن عنوان سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری و عمل نکردن به معافیت مالیاتی خبرنگاران توسط مسئولان محلی مشکلات روزمره و عادی این قشر را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: بعد از اینهمه سال در ایران خبرنگاری به عنوان شغل محسوب نمی شود و این مسئله باعث ایجاد عدم امنیت شغلی، مزایای بیمه و ... خواهد شد.

مقدم اضافه کرد: خبرنگاری فقط محدود به روز 17 مرداد نیست و مسئولان استانی باید برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشیده و در این راستا تلاش کنند.

در ادامه این مراسم همچنین پرویز آژیده معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشتک خبرنگاران نقش نظارتی بر جامعه دارند و با همین بینش باید پاسدار ارزشهای نظام و کشور باشند.

وی افزود: ارتقای فرهنگ عمومی یل رسالت مهم برای اصحاب رسانه است و خبرنگاران باید برای کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و معضلات جامعه دست در دست هم دهند.

آژیده ادامه داد: مسئولان دولتی و خبرنگاران باید ضمن بیان مشکلات خود به رفع مشکلات ملی و معضلات اجتماعی کشور توجه داشته باشند.

کد مطلب 1378990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها