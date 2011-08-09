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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

مساجد جذب جوانان را محور کار خود قرار دهند

مساجد جذب جوانان را محور کار خود قرار دهند

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیرکل مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی گفت: باید در ماه مبارک رمضان مساجد جذب جوانان را محور فعالیت‌های خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام حسین حائری در حاشیه جلسه هیئت امنای مساجد نیشابور در مهدیه این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص‌های طرح تعیین مشخصه‌های مساجد الگو و محور به صورت مکتوب، به ائمه جماعات ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: توجه بیشتر به جدی گرفتن اقامه نماز صبح و باشکوه بهتر برگزار کردن نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء و برگزاری جلسات تلاوت، آموزش و تفسیر قرآن برای جوانان و نوجوانان از برنامه‌های مساجد استان است.

وی تصریح کرد: برگزاری جلسات سخنرانی در مساجد و راه‌اندازی سفره کریمانه و اطعام برای اغلب مساجد برنامه‌ریزی شده است که با یک افطار ساده ولی بهداشتی از میهمانان پذیرایی شود.

وی خواستار کمک و حضور خیران و متدینان جامعه در برپایی هر چه بهتر این سفره‌های با برکت کریمانه در رمضان شد و گفت: یکی از پر اجرترین کارها همین افطاری دادن در ماه رمضان است.

وی اضافه کرد: 9 هزار مسجد در خراسان رضوی موجود است که 90 درصد آنان فعال هستند که برنامه احیاء لیالی قدر و نماز باشکوه عید فطر از دیگر برنامه‌های این مساجد است.

کد مطلب 1378991

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