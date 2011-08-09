مساجد جذب جوانان را محور کار خود قرار دهند

حجت‌الاسلام حسین حائری در حاشیه جلسه هیئت امنای مساجد نیشابور در مهدیه این شهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص‌های طرح تعیین مشخصه‌های مساجد الگو و محور به صورت مکتوب، به ائمه جماعات ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: توجه بیشتر به جدی گرفتن اقامه نماز صبح و باشکوه بهتر برگزار کردن نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء و برگزاری جلسات تلاوت، آموزش و تفسیر قرآن برای جوانان و نوجوانان از برنامه‌های مساجد استان است.

وی تصریح کرد: برگزاری جلسات سخنرانی در مساجد و راه‌اندازی سفره کریمانه و اطعام برای اغلب مساجد برنامه‌ریزی شده است که با یک افطار ساده ولی بهداشتی از میهمانان پذیرایی شود.

وی خواستار کمک و حضور خیران و متدینان جامعه در برپایی هر چه بهتر این سفره‌های با برکت کریمانه در رمضان شد و گفت: یکی از پر اجرترین کارها همین افطاری دادن در ماه رمضان است.

وی اضافه کرد: 9 هزار مسجد در خراسان رضوی موجود است که 90 درصد آنان فعال هستند که برنامه احیاء لیالی قدر و نماز باشکوه عید فطر از دیگر برنامه‌های این مساجد است.