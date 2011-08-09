یارانه پرداختی به اصحاب رسانه کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه دوشنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: معتقدیم که یارانه پرداختی به مطبوعات مکفی نبوده و قصد داریم این سهمیه را افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: سال گذشته میزان کمکهای وزارت ارشاد به صندوق حمایت از خبرنگاران، 100 درصد تخصیص یافته و امسال نیز این کمکها مضاعف خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ابلاغیه قانون جامع رسانه ای اکنون در کمیسیون های دولت است، تصریح کرد: پیش بینی می شود این قانون تابستان امسال به صحن علنی مجلس برای تصویب بیاید.

حسینی با بیان اینکه توجه به مطبوعات و خبرنگاران باید بیشتر شود، یادآور شد: اعتبارات و میزان حمایتهای صندوق حمایت از خبرنگاران در حوزه بیمه تکمیلی و مسکن را پیگیری می کنیم.

وی با اعلام اینکه رئیس جمهوری احتمالا خبری خوش را در مورد مسکن خبرنگاران روز جاری به اطلاع اصحاب رسانه استان خواهند رساند، افزود: با این دستور رئیس جمهوری، اتفاق مبارکی برای تلاشگران رسانه ای ایجاد خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هزینه انتشار نشریات در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است، افزود: بر این اساس تعرفه درج آگهی ها در نشریات را افزایش خواهیم داد تا بتواند کمکی در این بخش به انتشار نشریات کند.

حسینی با اشاره به اینکه انحصار آگهی های دولتی رسانه ها امسال برداشته شده است اظهار داشت: پیگیر تصویب نرخ تعرفه جدید آگهی ها در نشریات از سوی دولت محترم هستیم.

وی افزود: دولت به استانداران نیز تکلیف کرده از محل منابع در اختیار نسبت به اعتلاء و کمک به نشریات استان اعتباراتی تخصیص دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به حمایتهای دولت در حوزه سینماها اشاره کرد و گفت: هر سالن سینمایی که نیاز به بازسازی و تکمیل کمک های بلاعوض و تسهیلاتی به سینماداران می دهیم.

حسینی با اشاره به اینکه دولت احداث سینماها را به بخش خصوصی و شهرداریها محول کرده است افزود: در صورت ورود این افراد و نهادها، دولت حمایتهای خود را به سینماگران جدید ارائه خواهد داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در مراسم روز خبرنگار، به مازندران سفر کرده است.