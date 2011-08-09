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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

ایلخاص زاده:

نقدهای مطبوعات همراه با انعکاس خدمات باشد

نقدهای مطبوعات همراه با انعکاس خدمات باشد

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار آبادان گفت: انتظار می رود مطبوعات مشکلات شهر را همراه با خدمات صورت گرفته بیان کنند تا مردم نسبت به نبود خدمت به آنها دلسرد و مایوس نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده دوشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات آبادان اظهار داشت: انتظار از مطبوعات این است که آن موارد و مطالبی که قابل انتشار است را بدون هیچ محدودیتی منتشر کنند و دردهای جامعه را به گوش مسئولین برسانند.

وی افزود: ما از مطبوعات انتظار نداریم سخنگوی دولت باشند چرا که مطبوعات نیز باید عملکرد و فعالیت ما را نقد کنند ولی به آن سمت و سو ندهند و از هر گونه جانبداری در آن خودداری کنند.

ایلخاص زاده تصریح کرد: کسی منکر این موضوع نیست که مشکلات در شهرستان آبادان فوق العاده گسترده هستند؛ ولی نباید در این بین، خدمات گسترده دولت و سایر سازمان های شهرستان نیز نادیده گرفته نشود. انتظار می رود مطبوعات مشکلات شهر را همراه با خدمات صورت گرفته بیان کنند تا مردم نسبت به نبود خدمت به آنها دلسرد و مایوس نشوند.

فرماندار آبادان عنوان کرد: حجم کارها و خدمات صورت گرفته در شهرستان فوق العاده بالا و پروژه های فراوانی در دست اجرا است تا شهر آبادان به جایگاه واقعی خود برسد ولی اگر این خدمات دیده نمی شود به این دلیل است که آبادان یک جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته و حجم خرابی های این شهر فراوان است.

ایلخاص زاده افزود: انتظار از مطبوعات این است که اخبار و گزارش های آنان آرامش را بر شهر حاکم کند و نباید باعث ایجاد التهاب آفرینی شود.

در پایان این مراسم از نفرات برتر جشنواره مطبوعات آبادان تقدیر شد.
کد مطلب 1379005

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