به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل داماش گیلان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این بازی دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول تیم ما بسیار خوب کار کرد، یک گل زدیم، چندین موقعیت گل ساختیم و با پیروزی به رختکن رفتیم.

وی در ادامه با طرح این مدعا که داور در نیمه نخست از کنار یک پنالتی مشکوک به سود استقلال گذشته است، افزود: متاسفانه در نیمه دوم بازیکنان ما از نظر بدنی کم آوردند که آن هم به خاطر تمرینات فشرده هفته گذشته و بازی سنگینی بود که مقابل سپاهان پشت سر گذاشته بودیم.

مظلومی با تعریف و تمجید از تیم داماش گیلان خاطرنشان کرد: تیم داماش هم در مصاف با استقلال به ویژه در نیمه دوم نمایش خوبی داشت. من از بابت این بازی خوب به داماشی‎ها تبریک می‎گویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال از اهمیت کسب نخستین پیروزی در لیگ برتر یاد کرد و گفت: برای ما مهمترین مسئله در این بازی کسب سه امتیاز بود که به آن دست یافتیم. امیدوارم این پیروزی‎ها تداوم داشته باشد.

وی کمبود بازیکن را از مشکلات تیمش در بازی با داماش گیلان عنوان کرد و گفت: در این بازی برای انتخاب ترکیب اصلی تیم به ویژه در خط میانی مشکلات زیادی داشتیم. حتی ناچار شدیم آندرانیک تیموریان را با وجود مصدومیت در ترکیب اصلی قرار دهیم. شاید اگر بازیکن به اندازه کافی داشتم آندو را به زور به زمین نمی‎فرستادم.

مظلومی ادامه داد: کمبود مهره‎ها دست ما را بسته بود و به زحمت یک تیم جور کردیم و به زمین فرستادیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص عدم همراهی خسرو حیدری با این تیم تصریح کرد: در دقایق منتهی به مسابقه به ما اعلام کردند که از خسرو حیدری نمی‎توانید استفاده کنید این در حالی بود که خسرو را در ترکیب اصلی گذاشته بودم و برای حضور وی در میدان برنامه‌های زیادی داشتم.

وی با ابراز خرسندی از حضور جاسم کرار در تمرینات تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: با آمدن کرار و حضور دیگر بازیکنان ترکیب استقلال کامل‌تر می‎شود. ما با آن شرایط می‎توانیم بازی‎های دلچسب‎‌تری را به نمایش بگذاریم.

پرویز مظلومی از تماشاگران استقلال تشکر کرد و گفت: از تماشاگران به خاطر حضورشان و انگیزه‎ای که به بازیکنان دادند تشکر می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر حضور خسرو حیدری در این تیم گفت: باشگاه استقلال در حال مذاکره با باشگاه سپاهان است این طور که آقای فتح اله زاده عنوان کرده است تا روز سه شنبه مشکل خسرو حل می شود و از بازی بعد در ترکیب استقلال به میدان می رود.

مظلومی با پذیرش این نکته که تیمش در نیمه دوم بازی مقابل داماش عملکرد خوبی نداشته است، خاطر نشان کرد: فاصله مسابقات بسیار کم است و ما به خاطر اینکه تیم هر چه زودتر به هماهنگی برسد ناچاریم حتی در این فرصت کم هم تمرینات تاکتیکی سنگینی را برگزار کنیم که همین تمرینات فشرده و استراحت کم باعث شده بازیکنان در جریان مسابقه تحلیل بروند.

وی با ابراز تشکر و قدردانی از سید مهدی رحمتی که ناجی تیمش در بازی با داماش گیلان شد افزود: همه بچه‌ها در این مسابقه زحمت کشیدند در این بین زحمات رحمتی بیشتر به چشم آمد.

وی با امیدواری از آینده استقلال یاد کرد و گفت: با حضور تمامی بازیکنان و تقسیم بازی بین نفرات تیم فشار کمتری به بازیکنان وارد می شود و دست ما بازتر می شود تا بهترین ترکیب را انتخاب کنیم.

مظلومی ضمن ارزیابی عملکرد ولید علی هافبک کویتی تیم استقلال در بازی با داماش گفت: این اولین بازی ولید علی بود فکر می کنم او تا به امروز مقابل این همه تماشاگر بازی نکرده بود و به همین خاطر کمی جوگیر بود!

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین در خصوص استفاده از میلاد میداوودی در ترکیب این تیم گفت: من به عمد از میداوودی در ترکیب تیم استقلال استفاده کردم این بازیکن هشت ماه از ترکیب تیم دور بوده و از نظر روحی و روانی شرایط همراهی تیم را ندارد به همین خاطر باید کم کم از او استفاده کنم تا شرایط حضور ثابت در ترکیب تیم را پیدا کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خاتمه تصریح کرد: داوران در بازی استقلال - داماش زحمات خود را کشیدند که به این خاطر به آنها تبریک می گویم اما در مورد صحنه پنالتی که روی فرهاد مجیدی رخ داد، معتقدم پنالتی بود و در عین حال قضاوت را به کارشناسان می سپارم. متاسفانه هفته قبل یک گل زدیم که داور از کنار آن به سادگی گذشت و حتی در برنامه 90 صحنه آن گل را نشان ندادند.