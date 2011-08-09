صبای قم مقابل سپاهان اصفهان به تساوی رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، دوشنبه شب با برگزاری چهار مسابقه و از جمله دیدار صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به پایان رسید ولی تغییری در صدر جدول رده بندی ایجاد نشد.



تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در حساس‌ترین دیدار هفته دوم در حضور نزدیک به 6 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه یادگار امام قم با قضاوت سیدمهدی سیدعلی به همراهی علیرضا کهوری و غلام آموزگار به مصاف یکدیگر رفتند اما در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند.



در این دیدار که کاملا پر برخورد بود، داور مسابقه به رحمان احمدی و فابیو جانواریو از تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و مهدی بدرلو و اکبر صادقی هافبک‌های تیم فوتبال صبای قم کارت زرد نشان داد تا قاطعیت خود را نشان دهد.



در مصاف صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان،‌ در نیمه نخست این تیم عبدالله ویسی یعنی صبای قم بود که با تکیه بر فرصت طلبی غلامرضا عنایتی و حرکات تکنیکی رسول بروش، سعی می‌کرد تا به دروازه تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان دست یابد اما هر بار فرصت‌ها به سادگی از دست رفت.



در نیمه نخست این تیم صبای قم بود که برابر مدافع عنوان قهرمانی دو فصل اخیر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مراتب بازی بهتری ارائه کرد ولی در نهایت دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند تا اتفاقات مهم دیگری در نیمه دوم رخ دهد.



در نیمه دوم این دیدار صبا در لحظات آغازین بازی بهتری ارائه کرد اما در حالی که فولاد مبارکه سپاهان اصفهان محرم نویدکیا هافبک طراح خود و همچنین در ادامه عماد رضا بازیکن عراقی را توسط لوکا بوناچیچ به ترکیب اصلی اضافه کرد، این تیم بازی بهتری از خود نشان داد.



در 20 دقیقه پایانی نیمه دوم که عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم مجبور شد کریم اسلامی مهاجم خوب و آماده خود و همچنین سهراب بختیاری‌زاده را به سبب مصدومیت از زمین مسابقه بیرون بکشد، تعویض حسین حجازی‌پور هافبک خلاق این تیم نیز سبب شد تا فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با تفکرات لوکا بوناچیچ کنترل بازی را در اختیار بگیرد.



با این حال دو تیم صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در پایان 90 دقیقه تلاش در دومین دیدار خود از یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام قم تن به تساوی دادند تا صبای قم چهار امتیازی و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان دو امتیازی شوند و به ترتیب در رده‌های دوم و دهم جدول قرار بگیرند.