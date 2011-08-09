به گزارش خبرنگار مهر، این کد رشته ها در سه گروه آزمایشی علوم انسانی، گروه آزمایشی زبان های خارجی و بخش چند گروهی به ظرفیتهای دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شد.

رشته های تحصیلی در گروه علوم انسانی

دوره عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت نیمسال جنس‌پذیرش توضیحات روزانه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن روزانه علوم تربیتی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن روزانه علوم اجتماعی پژوهشگری علوم اجتماعی 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن روزانه علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن روزانه روزنامه نگاری - 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن روزانه روابط عمومی - 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن روزانه راهنمایی ومشاوره مشاوره 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن شبانه علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن شبانه علوم تربیتی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن شبانه علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن شبانه

علوم اجتماعی پژوهشگری علوم اجتماعی 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن شبانه علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن شبانه روزنامه نگاری - 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن شبانه روابط عمومی - 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن شبانه راهنمایی ومشاوره مشاوره 30 نفر / نیمسال دوم مرد/ زن نیمه‌حضوری

علوم تربیتی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی 80 نفر/ نیمسال دوم مرد/ زن محل تشکیل کلاس‌ها (مرکز آموزش‌های نیمه‌حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی) نیمه‌حضوری راهنمایی ومشاوره مشاوره 80 نفر/ نیمسال دوم مرد/ زن محل تشکیل کلاس‌ها (مرکز آموزش‌های نیمه‌حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی)

رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

دوره عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش جنس پذیرش توضیحات روزانه مترجمی زبان انگلیسی - 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن روزانه زبان و ادبیات ترکی استانبولی - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد شبانه مترجمی زبان انگلیسی - 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن شبانه زبان و ادبیات ترکی استانبولی - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد

رشته‌های تحصیلی که از چند گروه آزمایشی دانشجو می‌پذیرند

دوره عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش جنس پذیرش توضیحات روزانه مدیریت دولتی - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد روزانه مدیریت‌بازرگانی - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد روزانه علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن روزانه روانشناسی بالینی 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد پذیرش از گروه‌های آزمایشی 2 و 3 روزانه حسابداری - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد شبانه مدیریت دولتی - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد شبانه مدیریت‌بازرگانی - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد شبانه علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی 15 نفر/ نیمسال دوم زن پذیرش فقط از جنس زن شبانه علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد پذیرش از گروه‌های آزمایشی 1 و 2 شبانه روانشناسی بالینی 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد پذیرش از گروه‌های آزمایشی 2 و 3 شبانه حسابداری - 30 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد نیمه‌حضوری مدیریت‌بازرگانی 80 نفر/ نیمسال دوم زن/مرد محل تشکیل کلاس‌ها ـ مرکز آموزش‌های نیمه‌حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی

انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری سال 90 آغاز شده است و داوطلبان می توانند با توجه به اصلاحات به عمل آمده در دفترچه آنها را انتخاب کنند.