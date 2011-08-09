به گزارش خبرنگار مهر، این کد رشته ها در سه گروه آزمایشی علوم انسانی، گروه آزمایشی زبان های خارجی و بخش چند گروهی به ظرفیتهای دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شد.
رشته های تحصیلی در گروه علوم انسانی
|
دوره
|
عنوان رشته
|
عنوان گرایش
|
ظرفیت نیمسال
|
جنسپذیرش
|
توضیحات
|
روزانه
|
علوم تربیتی
|
تکنولوژی آموزشی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
روزانه
|
علوم تربیتی
|
مدیریت و برنامهریزی آموزشی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
روزانه
|
علوم اجتماعی
|
پژوهشگری علوم اجتماعی
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
روزانه
|
علوم اجتماعی
|
تعاون و رفاه اجتماعی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
روزانه
|
روزنامه نگاری
|
-
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
روزانه
|
روابط عمومی
|
-
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
روزانه
|
راهنمایی ومشاوره
|
مشاوره
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
شبانه
|
علوم تربیتی
|
تکنولوژی آموزشی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
شبانه
|
علوم تربیتی
|
مدیریت و برنامهریزی آموزشی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
شبانه
|
علوم اجتماعی
|
برنامه ریزی اجتماعی
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
شبانه
|
علوم اجتماعی
|
پژوهشگری علوم اجتماعی
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
شبانه
|
علوم اجتماعی
|
تعاون و رفاه اجتماعی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
شبانه
|
روزنامه نگاری
|
-
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
شبانه
|
روابط عمومی
|
-
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
شبانه
|
راهنمایی ومشاوره
|
مشاوره
|
30 نفر / نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
|
نیمهحضوری
|
علوم تربیتی
|
مدیریت و برنامهریزی آموزشی
|
80 نفر/ نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
محل تشکیل کلاسها (مرکز آموزشهای نیمهحضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی)
|
نیمهحضوری
|
راهنمایی ومشاوره
|
مشاوره
|
80 نفر/ نیمسال دوم
|
مرد/ زن
|
محل تشکیل کلاسها (مرکز آموزشهای نیمهحضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی)
رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجی
|
دوره
|
عنوان رشته
|
عنوان گرایش
|
ظرفیت پذیرش
|
جنس پذیرش
|
توضیحات
|
روزانه
|
مترجمی زبان انگلیسی
|
-
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
روزانه
|
زبان و ادبیات ترکی استانبولی
|
-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|
|
شبانه
|
مترجمی زبان انگلیسی
|
-
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|
زن
|
پذیرش فقط از جنس زن
|
شبانه
|
زبان و ادبیات ترکی استانبولی
|
-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|
رشتههای تحصیلی که از چند گروه آزمایشی دانشجو میپذیرند
|دوره
|
عنوان رشته
|
عنوان گرایش
|
ظرفیت پذیرش
|
جنس پذیرش
|
توضیحات
|روزانه
|مدیریت دولتی
|-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|روزانه
|مدیریتبازرگانی
|-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|روزانه
|علوم اقتصادی
|اقتصاد بازرگانی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|زن
|پذیرش فقط از جنس زن
|روزانه
|روانشناسی
|بالینی
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|پذیرش از گروههای آزمایشی 2 و 3
|روزانه
|حسابداری
|-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|شبانه
|مدیریت دولتی
|-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|شبانه
|مدیریتبازرگانی
|-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|شبانه
|علوم اقتصادی
|اقتصاد بازرگانی
|
15 نفر/ نیمسال دوم
|زن
|پذیرش فقط از جنس زن
|شبانه
|علوم اقتصادی
|اقتصاد صنعتی
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|پذیرش از گروههای آزمایشی 1 و 2
|شبانه
|روانشناسی
|بالینی
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|پذیرش از گروههای آزمایشی 2 و 3
|شبانه
|حسابداری
|-
|
30 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|نیمهحضوری
|مدیریتبازرگانی
|
80 نفر/ نیمسال دوم
|
زن/مرد
|محل تشکیل کلاسها ـ مرکز آموزشهای نیمهحضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی
انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری سال 90 آغاز شده است و داوطلبان می توانند با توجه به اصلاحات به عمل آمده در دفترچه آنها را انتخاب کنند.
نظر شما