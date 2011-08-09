روزهای پرالتهاب انگلیس؛ لندن تا لیورپول در آتش خشم جوانان می سوزد

پلیس انگلیس اعلام کرد که شهر لیورپول سومین شهر انگلیس پس از تاتنهام و بیرمنگام، نیمه شب گذشته شاهد تظاهرات معترضین در اعتراض به کشته شدن یک راننده تاکسی و به آتش کشیده شدن خودروها و غارت فروشگاه ها بود.

پلیس اعلام کرد که این شورش ها نیمه شب شنبه گذشته در لندن آغاز شد و روز دوشنبه به بیرمنگام کشیده شد. همچنین نیمه شب یکشنبه دامنه این ناآرامی ها به دیگر شهرها کشیده شد و صدها نفر از جوانان با غازت اموال مغازه ها و حمله به افسران پلیس خشم خود را از عملکرد دولت و پلیس نشان دادند.

در پی بازداشت 100 معترض در جریان دومین روز ناآرامی ها در لندن شمار افراد دستگیر شده در سه روز گذشته در انگلیس به 239 نفر رسید که 45 نفر از آنها مورد اتهام قرار گرفته اند.

درگیری بعد از ظهر روز گذشته پلیس با معترضین در خیابانهای لندن باعث شد تا "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس تعطیلات خود در ایتالیا را نیمه تمام بگذارد و به کشورش بازگردد و امروز سه شنبه با وزیر کشور و مقامات عالیرتبه بریتانیا گفتگو کند.

روز گذشته مناطق "پکام"، "لوییشام"، "کرویدون"، "دپتفورد" در جنوب لندن، "هکنی" در شرق لندن و بریستول شاهد درگیری پلیس با معترضین بودند. پلیس شهر بیرمنگام اعلام کرد که حدود 200 نفر ازجوانان شیشیه مغازه ها را در مرکز شهر شکستند.

شاهدان عینی شرق لندن نیز از به آتش کشیدن خودروها و ون ها و غارت مغازه ها توسط معترضین و پرتاب بطری، سنگ و سطل زباله به سوی پلیس خبر دادند. همچنین با افزایش ناآرامی ها در انگلیس، مغازه های شهر هکنی صبح روز دوشنبه تعطیل و پلیس نیز به این منطقه اعزام شد.

ناآرامی ها در هکنی پس از آغاز شد که پلیس یکی از شهروندان را به دلیل بازرسی از وی متوقف کرد اما موفق به ضبط هیچ وسیله ممنوعه ای نشد. "تیم گادوین" جانشین رئیس پلیس لندن نیز از والدین خواسته تا ضمن تماس با فرزندان خود آنها را به منزل بازگردانند.

حضور پلیس در تمام خیابانهای انگلیس به وضوح دیده می شود و شهردار لندن نیز به دلیل احتمال افزایش ناآرامی ها سفر تابستانی خود را نیمه تمام گذاشت و امروز سه شنبه به لندن بازمی گردد.

ابن تظاهرات پس از آغاز شد که شنبه گذشته حدود 120 معترض خارج از ایستگاه پلیس شهر تاتنهام در شمال لندن گرد هم آمده و خواستار اجرای عدالت درباره عاملان مرگ "مارک دوگان" 29 ساله پدر چهار کودک شدند که پنجشنبه گذشته به دست پلیس کشته شد.

انگلیس این روزها دوران بحران را سپری می کند از طرفی رسوایی شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان توسط رسانه های تحت مالکیت "رابرت مرداک" باعث سلب اعتماد مردم از دولت و افزایش نارضایتی ها از عملکرد مقامات شده و از طرفی هر روز شاهد تظاهرات گسترده معلمان و کارکنان بخشهای عمومی در اعتراض به برنامه های دولت در زمینه حقوق بازنشستگان و افزایش سن بازنشستگی هستیم.