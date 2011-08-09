آروند دشتآرای درباره عملکرد بخش امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نظرم این است که بخش امور بینالملل مرکز هنرهای نمایشی کار خاصی انجام نداده و من نمیتوانم درباره آن نظری بدهم. من و گروهم اساسا آنچه که در بخش بینالملل به دست آوریم و حضورهایی که داشتیم به دلیل بازاریابی گروه و شخص من بود.
این کارگردان جوان تئاتر یادآور شد: پیش از این مرکز هنرهای نمایشی با بخش بینالملل خود بستری را فراهم میکرد که همه گروهها بتوانند از آن استفاده کنند نظیر برگزاری کارگاههای آموزشی. اما بخش بینالملل در یک سال گذشته عملکرد خاصی نداشته و به همین دلیل نمیتوان نظری درباره آن داد.
وی تصریح کرد: بخش امور بینالملل مرکز هنرهای نمایشی منفعل شده و بخشی جنبی است. یک مدیر هنری آشنا به تئاتر باید در طول سال به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و آثار قابل قبولی را برای حضور در ایران انتخاب کند زیرا از طریق سیدی نمیتوان کارهای خارجی را انتخاب کرد.
دشتآرای معتقد است باید روابط بینالملل و نیاز تئاتر ایران به بینالمللی شدن و حضور در عرصه بینالملل آموزش داده شود. وی تأکید کرد: در حال حاضر در تئاتر ایران زیاد مطرح نیست که در بخش بینالملل تئاتر حضوری مؤثر داشته باشیم.
سرپرست گروه هنرهای معاصر ویرگول معتقد است تا زمانی که بخش امور بینالملل ادارهکل هنرهای نمایشی کار خاصی نکرده نمیتوان درباره عملکرد آن نظر خاصی داد.
آروند دشتآرای درباره عملکرد بخش امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نظرم این است که بخش امور بینالملل مرکز هنرهای نمایشی کار خاصی انجام نداده و من نمیتوانم درباره آن نظری بدهم. من و گروهم اساسا آنچه که در بخش بینالملل به دست آوریم و حضورهایی که داشتیم به دلیل بازاریابی گروه و شخص من بود.
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