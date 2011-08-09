به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران شب گذشته 17 مرداد در ویژه‌برنامه "ملکوت کلمات" که در تالار بتهوون خانه هنرمندان برگزار می‌شد، اظهار کرد: استقلال هر کشوری در گرو استقلال فرهنگی ملت‌اش است. ممکن است یک کشور استقلال سیاسی به دست آورد و در عرصه‌های اقتصادی و دفاعی وضع خوبی داشته باشد ولی باید بدانیم اگر استقلال فرهنگی‌اش را از دست بدهد زمینه‌‌های دیگر در درازمدت پایدار نخواهد ماند. این موضوع نشان می‌دهد که مقوله فرهنگ در یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: ما ایرانی‌ها پیش از اسلام مردمی موحد بوده‌ایم و بعد از آمدن اسلام به پیامبر و اهل بیت‌اش همواره ارادت داشته‌ایم و اسلام را با جان و دل پذیرفته‌ایم. در زمینه فرهنگی ما پیشینه‌ای چندهزار ساله داریم و مردم ما همواره مردمی متمدن و بافرهنگ بوده‌اند. اصحاب هنر و مدیران کشور این رسالت را بر دوش دارند که استقلال کشور را در چنین شرایطی پیش ببرند. من نیز به عنوان یک مدیران در شهر تهران، احساس وظیفه می‌کنم که در شهر تهران وظیفه ملی و اسلامی‌ام را انجام دهم.

شهردار تهران در ادامه قول انجام دو کار را داد: یکی اینکه تلاش می‌کنیم تا خانه هنرمندان توسعه بیشتری پیدا کند. بر همین اساس قرار است بخش شمال شرقی محله خانه هنرمندان را تملک و به بخش کنونی اضافه کنیم. اگر این اتفاق بیفتد قدم بزرگی در توسعه خانه هنرمندان خواهیم برداشت.

یک کار دیگر این است که بنا به تشخیص رئیس شورای شهر، به تعاونی مسکن هنرمندان کمک خواهیم کرد تا زمینی برای ساخت خانه برای هنرمندان در اختیار داشته باشد. اگر این کار انجام شود بخش مهمی از دغدغه‌های هنرمندان برطرف خواهد شد. برای انجام این مهم، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت هنری هم می‌خواهیم تا در انجام این امور مشارکت کنند. همه ما وظیفه داریم به مسائل هنرمندان توجه بیشتری داشته باشیم.

پس از این سخنان،شهردار تهران به همراه برخی از مسوولان هنری و جمعی از هنرمندان به ادای نماز جماعت و صرف افطار پرداختند.