تشکیل امت واحد در مسیر افق انقلاب عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در مقاله ای که به قلم "رشید حسن" نویسنده عرب زبان تدوین شده است به ویژگی ممتاز و برجسته انقلاب های عربی اشاره می کند و می نویسد: انقلاب های عربی موجب وحدت و نه تفرقه می شود.

دراین مقاله آمده است: یکی از مهمترین نکات مثبت و برجسته انقلاب های عربی این است که این انقلاب ها با شعارهایی که درآن به کارگرفته می شد موجبات وحدت بین ملت ها را فراهم آورده و درمقابل از هرگونه تفرقه جلوگیری کرده است.

ملت های عربی با سردادن شعارهایی از آزادی، کرامت و همچنین سقوط رژیم سرکوبگر و دیکتاتوری خواستار جانشین شدن نظام واقعی دموکراتیک شدند.

"رشید حسن" نویسنده عرب زبان درادامه می نویسد: این انقلاب های مبارک همه ملت های عربی را از خواب بیدار کرد و از سستی درآورد چرا که عوامل تفرقه افکنی یعنی مذهب، منطقه، طایفه و غیره را از بین برد، بلکه حس جمعی این ملت ها و منافع مشترک آنان و وحدت در هدف و سرنوشت را خطاب قرار داد و بر تاریخ، اعتقاد و تمدن واحد و نقشه جغرافیایی که تقسیم شدن را هرگز نمی پذیرد، تکیه کرد.



دراینجا بود که شعله " البوعزیزی" به منزله آتشی در کاه بود که همه معابد و بت ها را از ریشه نابود کرد و درنتیجه دو دیکتاتور یعنی مبارک و بن علی را به سقوط کشاند.

الدستور همچنین تاکید می کند: انقلاب های عربی همه مرض های طایفه ای، مذهبی، گروهی و حزبی را با خطاب قرار دادن ملیت، قومیت و حس جامع بشری از بین برد بنابراین در میدان التحریر در مصر شاهد بودیم که مسلمان و مسیحی در کنارهم در حالی که دردست دیگرشان قرآن و انجیل بود دست در دست هم داده بودند تا اینکه مصر را به جایگاه میهنی حقیقی اش بازگرداند.

درنهایت هم اسناد و مدارک داخلی و امنیت مصر نشان داد که رژیم مبارک و به ویژه وزیر داخلی این رژیم عامل اصلی فتنه درگیری های مذهبی و طایفه ای در این کشور بود دراین درگیری ها به مساجد و کلیساها حمله می شد تا فتنه جنگ داخلی را برای ماهی گرفتن قدرت های زورگو از آب گل آلود فراهم شود.

در حاشیه این حوادث برخی رژیم ها درصدد ضربه زدن به این انقلاب ها از طریق شعله ورکردن این بیماری ها بودند که درنهایت هم با شکست مواجه شدند.

علاوه براین در عراق هم شاهد آن هستم که شیعه و سنی، عرب و کرد و مسلمان و مسیحی در کنار یکدیگر با شعارهای فراگیر و جامع خواستار بیرون رفتن اشغالگران آمریکایی از کشورشان هستند.

"رشید حسن" تاکید می کند: بهارعربی دوبالش را بر امت عربی گشوده و به همین علت شاهد آن هستیم که ملت های عربی را از تعلق به مذهب، طایفه و گرایشات حزبی و گروهی خارج کرد و به سوی افقی واحد، ملتی واحد و سرنوشتی واحد سوق داد از اینجا بود که انقلاب های عربی از زمان شروعش شاهد عقب نشینی قابل ملاحظه این مرض ها بود که رژیم های دیکتاتوری بر اساس قاعده "تفرقه بینداز و حکومت کن" به آنها چنگ زده بودند.

الدستور در پایان درنگاهی تحلیلی به روند انقلاب های عربی می نویسد: انقلاب های عربی با شعارهای جامع و اهداف بلندش در راه رسیدن به آزادی و کرامت انسانی جایگاه رفیعی را به امت عربی بازگرداند و همه مرض های طایفه ای، مذهبی و گرایشات گروهی و حزبی را که حکام دیکتاتور آنها را با هدف سیطره بر ملت ها تقویت کرده بودند، از بین برد.