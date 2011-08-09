به گزارش خبرنگار مهر، این مربی آرژانتینی در حال حاضر هدایت تیم والیبال جوانان کشورش را در رقابت های قهرمانی جهان (برزیل) بر عهده دارد. وی پس از پایان این رقابت ها دوشنبه آینده به ایران سفر می کند تا در کنار خولو ولاسکو، هموطن خود هدایت ملی پوشان را بر عهده بگیرد.
"خوان مانوئل سیچلو" تا پایان مسابقات قهرمانی مردان آسیا در کنار تیم ملی والیبال ایران خواهد بود و در آغاز حضور در ایران با این تیم در تورنمنت های بین المللی اسلوونی و اسلواکی شرکت می کند.
بعد از ولاسکو، خوان دومین مربی آرژانتینی الاصل است که با والیبال ایران همکاری میکند.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار می شود.
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