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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

بازی دوستانه انگلستان با هلند به دلیل ناآرامی انگلستان شاید برگزار نشود

بازی دوستانه انگلستان با هلند به دلیل ناآرامی انگلستان شاید برگزار نشود

دیدار دوستانه چهارشنبه شب تیم های انگلستان - هلند به احتمال آشوب و درگیری در لندن احتمالا برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورش در انگلستان از محله هایی در لندن آغاز شده و اکنون در حال پیشروی به سراسر کشور است که این موضوع برگزاری دیدار دوستانه تیم های انگلستان - هلند در ومبلی لندن را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

بر پایه گزارش سان، پلیس انگلستان با وجود اینکه 70 هزار بلیت برای این دیدار فروخته شده به احتمال فراوان مانع از برگزاری آن خواهد شد. دیدار تیم های وستهام - آلدرشات و چارلتون - ریدینگ در چارچوب رقابت های جام اتحادیه هم به همین دلیل لغو شده است.

ریو فردیناند، مدافع تیم فوتبال انگلستان، در خصوص آشوب های اخیر لندن اظهار داشت: به نظر می رسد که بچه ها و مردم هراسی از پلیس ندارند و به آنها احترام نمی گذارند. امیدوارم حضور ارتش در این آشوب ها باعث نشود که مردم به این فکر بیفتند که به حرکات خود ادامه  دهند.

کد مطلب 1379033

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