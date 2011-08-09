صدور 5500 برچسب تخفیف عوارض در آزادراه تهران-پردیس

علی الله وردی در گفتگو با مهر درباره عدم تمایل رانندگان برای عبور از آزادراه تهران -پردیس به دلیل عوارض بالای این آزادراه، گفت: بخش خصوصی و بانک با همکاری دولت آزادراه تهران پردیس را ساختند؛ بنابراین باید برگشت سرمایه و عوارض در آن تعریف شود.

وی بابیان اینکه عوارض این آزادراه 5 ماه رایگان بود، اظهار داشت: برای تشویق سرمایه گذاران و بخش خصوصی برای ساخت آزادراه‌ها نمی توانیم عوارض آزادراه تهران- پردیس را کاهش دهیم، ضمن آنکه این عوارض برای ساکنین یک سوم است و تاکنون 5500 برچسب تخفیف دریافت عوارض برای ساکنین از سوی شرکت بهره بردار صادر شده است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بااشاره به اینکه در آینده نزدیک مجتمع های خدماتی در این مسیر ساخته می شوند، افزود: آزادراه تهران پردیس با ادامه به جاده هراز با افزایش تقاضا روبرو می شود؛ بنابراین کاهش مقطعی تعداد سفر در این مسیر، ما را نگران نمی کند.

الله وردی تصریح کرد: مسیر هر آزادراه هنگام ساخت تاثیر زیادی بر میزان سرمایه گذاری در آن دارد و از آنجایی که آزادراه تهران پردیس مسیری کوهستانی داشت، یکی از پرهزینه ترین آزادراه ها در کشور به شمار می رود.

وی افزود: رانندگانی که تمایل به پرداخت عوارض ندارند می توانند از مسیر قدیم استفاده کنند اما از نظر مصرف سوخت، استهلاک خودرو و ایمنی، آزادراه تهران پردیس سود بیشتری نسبت به جاده قدیم دارد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: علاوه برسرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه هایی هم که دولت برای این آزادراه صرف کرده، از بیت المال است و الان هم هزینه هایی بابت نگهداری و حفاظت از آن انجام میگیرد که باید برگشت داده شود.

الله وردی افزود: نباید درآمد نفتی کشور برای این پروژه ها مصرف شود بلکه باید با حضور بخش خصوصی، این هزینه ها پرداخت شوند.