ملیحه کریمی در گفتگو با مهر، کلاسهای طرح اوقات فراغت کانون کوثر شهر کهک از اوایل تیرماه آغاز و تا اواخر تابستان ادامه دارد، که تعداد ۲۰۰ هنرجو دختر و پسردر سه رده سنی خردسال، نوجوان و جوان در رشتههای نقاشی، گلیم بافی، سرمه دوزی، جعبه سازی، سفالگری و زبان انگلیسی در این کلاسها شرکت کردهاند.
وی در ادامه افزود: این کلاسها با حمایت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با هدف تقویت روحیهی خودباوری، ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح فرهنگ و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان درزمینهی ایجاد تفریحات سالم برگزار میشود.
یاد آور میشود: در حاشیهی این کلاسها نمایشگاه تابلوهای نقاشی و رنگ روغن و گلیم بافی با آثار این هنرجویان از اول ماه مبارک رمضان تا پانزدهم همین ماه مصادف با ولادت امام حسن مجتبی (ع) دایر و بازدید برای عموم آزاد است.
کهک - خبرگزاری مهر: مسئول کانون کوثر شهر کهک از استقبال ۲۰۰ نفر از هنر جویان این بخش ازکلاسهای طرح اوقات فراغت خبر داد.
ملیحه کریمی در گفتگو با مهر، کلاسهای طرح اوقات فراغت کانون کوثر شهر کهک از اوایل تیرماه آغاز و تا اواخر تابستان ادامه دارد، که تعداد ۲۰۰ هنرجو دختر و پسردر سه رده سنی خردسال، نوجوان و جوان در رشتههای نقاشی، گلیم بافی، سرمه دوزی، جعبه سازی، سفالگری و زبان انگلیسی در این کلاسها شرکت کردهاند.
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