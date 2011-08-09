ملیحه کریمی در گفتگو با مهر، کلاس­های طرح اوقات فراغت کانون کوثر شهر کهک از اوایل تیرماه آغاز و تا اواخر تابستان ادامه دارد، که تعداد ۲۰۰ هنرجو دختر و پسردر سه رده سنی خردسال، نوجوان و جوان در رشته‌های نقاشی، گلیم بافی، سرمه دوزی، جعبه سازی، سفالگری و زبان انگلیسی در این کلاس­‌ها شرکت کرده­اند.



وی در ادامه افزود: این کلاس­‌ها با حمایت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با هدف تقویت روحیه­ی خودباوری، ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح فرهنگ و غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان درزمینه­ی ایجاد تفریحات سالم برگزار می‌­شود.



یاد آور می‌شود: در حاشیه­ی این کلاس­‌ها نمایشگاه تابلوهای نقاشی و رنگ روغن و گلیم بافی با آثار این هنرجویان از اول ماه مبارک رمضان تا پانزدهم همین ماه مصادف با ولادت امام حسن مجتبی (ع) دایر و بازدید برای عموم آزاد است.