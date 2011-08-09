به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی در این باره اعلام کرد: برابر دستورالعمل ایثاگران و امدادجویان در سال جاری یکی از فرزندان یا یکی از برادران خانواده های مفقودالاثر از خدمت دوره ضرورت معاف می شود.

همچنین، در خانواده های مفقودالاثر که قبلا یکی ازفرزندان آنان از معافیت فوق استفاده کرده ولی به دلیل فوت یا مهاجرت تا پایان سال 89 نزد خانواده اش نیست،فرزند دیگرشان از خدمت دوره ضرورت معاف می شود. این سازمان منظور از مهاجرت فرزند مفقوالاثر را سکونت وی در خارج از حوزه استحفاظی فرمانداری شهرستان محل سکونت خانواده مفقودالاثر (پدر یا مادر) اعلام کرد.



