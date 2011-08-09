نحسی عدد 13 در روز هفدهم/ مناظره ارشاد و خانه مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، شهادت محمودی صارمی در لحظه ارسال خبر موجب شد تا روزی را در تقویم کشور به نام خبرنگار بگذارند و خبرنگاران هم صاحب اسم و رسم شدند اما تنها و تنها در تقویم! خبرنگار را در جامعه با این روز می‌شناسند و به نوعی از او تجلیل و تقدیر می کنند غافل از اینکه همه روزها روز خبرنگار است.

جشن روز خبرنگار در هرمزگان با همت استانداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و شهرداری بندرعباس در حالی شامگاه دوشنبه در هتل همای بندرعباس برگزار شد که سردی برنامه های تدارک دیده شده و انتخاب سئوال برانگیز 13 خبرنگار به عنوان خبرنگاران نمونه نه تنها خستگی یکساله تلاش خبرنگاران واقعی را از تنشان بیرون نیاورد بلکه موجب دلخوری تعداد زیادی از خبرنگاران هم شد.

روزی که می توانست به عنوان یکروز شیرین و به یادماندنی در دفتر خاطرات خبرنگاران نقش ببندد به دلیل تنشهای به وجود آمده بین اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان موجب شد تا این مراسم به دور از شأن خبرنگاران پرتلاش و بی منت هرمزگان برگزار شود.

در روزهای اخیر بارها خانه مطبوعات نسبت به اینکه در بنرها، تابلوهای تبلیغاتی و حتی کارت دعوت از اهالی رسانه به جشن روز خبرنگار به دلیل اینکه نامی از خانه مطبوعات آورده نشده بود اعتراض خود را به معاون سیاسی و امنیتی استاندار اعلام کرده بود.

اما تنشهای میان خانه مطبوعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی که بیش از یکسال و در دوران مدیریت همایون امیرزاده آغاز شده بود تصور می شد با تغییر مدیریت این جنجالها و تنشها به پایان برسد و جامعه رسانه ایی هرمزگان رنگ آرامش را به خود ببیند اما روز خبرنگار که تنها برای پاسداشت و تجلیل از تلاشگرانی رقم می خورد که یکسال در گرمای طاقت فرسای 45 درجه تابستان و سرمای بهاری زمستان همپای مدیران مشغول به انعکاس اخبار و دستاوردهای دولت خدمتگذار هستند به مناظره مدیران خانه مطبوعات و سرپرست فرهنگ و ارشاد تبدیل شود.

در میان بهت و حیرت حاضرین که استاندار هرمزگان و معاونین وی، مدیران برخی از دستگاههای اجرایی استان، شهردار بندرعباس و اهالی رسانه مهمان این جشن بودند شاهد مناظره مسعود پاکزاد مدیرعامل خانه مطبوعات و سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند که به نوبت پشت تریبون قرار گرفتند و سعی کردند تا هر چند در زمانی کم با پاسخ گفتن به حرفهای مطرح شده از سوی یکدیگر از خجالت هم در بیایند.

نحسی عدد 13 در هفدهمین روز مرداد ماه

نائب رئیس خانه مطبوعات، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته های اخیر در مصاحبه های خود بارها از تجلیل خبرنگاران نمونه سخن به میان آوردند، خبرنگارانی که تهیه گزارشات تاثیر گذار، پیوستگی در خبر و پیگیری اخبار و حضور فعال در عرصه خبر را از جمله معیارهای انتخاب خبرنگاران نمونه اعلام کرده بودند.

200، 15 و 12 اعدادی بودند که به عنوان تعداد خبرنگاران مورد تجلیل از زبان اعضای خانه مطبوعات و سرپرست خانه مطبوعات عنوان می شد و مدیرعامل خانه مطبوعات در مصاحبه های خود تجلیل از 200 خبرنگار استان و تجلیل از 15 خبرنگار نمونه را وعده داده بود اما 12 هم عددی بود که سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به عنوان تعداد خبرنگاران نمونه عنوان می کرد.



13 خبرنگار نمونه عنوانی بود که خبرنگاران در روز خبرنگار از زبان مجری برنامه شنیدند و در بهت و حیران شاهد آن بودند که برخی از خبرنگارانی که اسم آنها خوانده شد نقش تاثیرگذار آنان در توسعه استان و معیارهای گفته شده از سوی فرهنگ و ارشاد و خانه مطبوعات موجب ابهامات خاصی شد تا خبرنگاران فعال استان که در شگفتی اسامی بودند متاثر از این انتخاب روزی را شاهد باشند که نامشان در اوج لیاقت از لیست حذف شود و اعضای خانه مطبوعات، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری که متوالیان برگزاری این جشن بودند دیگری را در پاسخ به سئوال خبرنگاران مقصر حذف نام خبرنگاران کنند.