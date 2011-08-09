به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارع پس از پیروزی نفت تهران برابر مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما پیش از آغاز مسابقات بدنسازی نکردیم اما با تدابیر کادر فنی و بدنساز تیم، هفته به هفته بهتر می‌شویم. البته در چنین شرایطی پیروزی برابر مس کرمان که تیم مطرحی است، بسیار ارزشمند بود.

وی با بیان اینکه تیم نفت روزهای سختی را پشت سرگذاشت، اضافه کرد: بحث انتقال تیم به اراک و نامشخص بودن وضعیت تیم باعث شد نتوانیم تمرینات آماده‌سازی را به بهترین شکل برگزار کنیم اما خوشبختانه تیم در تهران ماند و در دو دیدار گذشته هم عملکرد خوبی داشته است.

مهاجم تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: من سر مسائلی از تیم پرسپولیس جدا شدم که مهمترین آن بازی کردن بود. می‌خواستم به تیمی بروم که فرصت حضور در میدان را بدست آوردم که خوشبختانه فرکی به من اعتماد کرد و توانستم در این بازی جواب این اعتماد را بدهم.

زارع در پایان در مورد عملکرد سپهر حیدری در این بازی گفت: سپهر یکی از بهترین مدافعان ایران است و مطمئنم از تیم مس به تیم ملی خواهد رفت. ضمن اینکه وی همیشه من را تشویق کرده و مشاورم نیز هست.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و مس کرمان در هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که دوشنبه شب در ورزشگاه دستگردی برگزار شد، با برتری 3 بر 2 تیم نفت به پایان رسید.