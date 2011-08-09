دوستان خبرنگار بیشتر سئوالاتشان جالب است!/ سئوال مهمانپرست از سخنگو

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست ششمین سخنگوی دستگاه سیاست خارجی کشور است که بعد از سرمدی،محمود محمدی،آصفی، حسینی ،و قشقاوی تصدی پست سخنگویی وزارت خارجه را بر عهده گرفته است.

مهمانپرست از آبان 1388 تصدی پست سخنگویی وزارت خارجه را بر عهده دارد و در لابلای برنامه هایش به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار گفتگویی با خبرنگار مهر انجام داده که به این شرح است:

آقای مهمانپرست 17 مرداد روز خبرنگار است اگر شما خبرنگار بودید در جلسه اخیر سخنگوی وزارت خارجه چه سئوالی را مطرح می‌کردید؟



شاید بحث تروریسم یکی از مهمترین موضوعات اخیر است که در کشورهای مختلف با آن روبرو هستیم. باید بررسی کرد که چرا کشورهای غربی سعی می کنند برخورد دوگانه با موضوع تروریسم داشته باشند و از برخی از گروههای تروریستی حمایت می کنند. الان دارند متوجه می‌شوند که اگر این پدیده کنترل نشود می تواند لطمه بسیار جدی‌ای به منافع آنها وارد کند و ملت‌هایشان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. سئوالات زیادی داریم که پاسخش مشخص است فقط برای یادآوری و اینکه مردم در داخل و خارج متوجه شوند که سیاست برخورد دوگانه غرب با خیلی از موضوعات مثل مبارزه با تروریسم ، حقوق بشر و ... باعث شده که ارزش معنوی این واژه‌ها از بین برود.



سئوال دومتان از سخنگو چه خواهد بود؟



سئوال دومم این است که چرا رسانه‌های ما به آن شکلی که لازم است حرفه‌ای عمل نمی کنند.



از سخنگو قرار است بپرسید!



از سخنگو می خواستم ترتیباتی را اتخاذ کند تا آموزش‌هایی را برای خبرنگاران برقرار شود تا خبرنگاران تخصصی‌تر و حرفه‌ای تر مسایل را مطرح و پیگیری نمایند.



پاسخش را نیز بگویید.



پاسخ این است که ما باید به بحث خبرنگاری به عنوان یک حرفه بسیار تخصصی نگاه کنیم واقعاً شغل خبرنگاری شغل بسیار مهم، تاثیرگذار و شرافتمندانه است اگر یک خبرنگار کار خود را به خوبی انجام دهد می تواند در هدایت مردم نقش داشته باشد. می‌تواند در انتخاب راه درست توسط مردم کمک بزرگی باشد. فکر می‌کنم این احتیاج به آموزش‌های تخصصی دارد و وزارت خارجه باید تسهیلات بیشتری فراهم کند و مقداری نیز باید از روش‌های نوین استفاده کرد و ما نیز در خدمت هستیم.





گویا روزنامه نگاری هم کرده اید ؟!خاطره ای از دوران روزنامه نگاری دارید؟



آن موقع شرایط سیاسی داخل و خارج کشور متفاوت بود ایام جنگ بود یک دوره ای برای اینکه از همه رزمندگانی که جانشان را برای دفاع از کشور گذاشته بودند حمایت کنیم کاری را شروع کردیم مجموعه فعالیت های مختلفی را که رزمندگان ما انجام می دادند را با همکاری ارگان های مربوطه تدوین کردیم و به صورت مجله ای درآمد که همان موقع از آن خیلی استقبال شد و به عنوان کاری ماندنی از ان یاد می شد.



تا کنون از شنیدن سئوالی در نشست های خبری غافلگیر شده اید؟



یادم نمی آید غافلگیر شده باشم. من معتقدم کسی که میخواهد از منافع ملی کشور دفاع کند باید یک ذهن آماده ای نسبت به همه تحولات داشته باشد و یک چارچوب و منطقی برای دفاع از منافع کشور باید داشته باشد چون ما بر اساس یک اصولی سیاست خارجی را دنبال می کنیم و اعلام موضع می کنیم بنابراین اگرچارچوب و اصول مشخصی وجود داشته باشد در ذهن مسئولان سیاست خارجی از جمله سخنگو هر پدیده و حادثه ای که اتفاق می افتد را در آن چارچوب بررسی و تحلیل می کند و موضع گیری می نماید به همین دلیل کمتر پیش آمده که احساس کنم غافلگیر شده ام.



خاطره تلخ وشیرینی از خبرنگاران دارید؟



برخی مواقع سئوالاتی که به نفع مردم کشور ما نیست با اصرار یک خبرنگار می تواند آدم را آزرده خاطر کند و تعجب کنیم و یا تاسف بخوریم که چرا خبرنگاران ما برخی مواقع به جای اینکه طوری حرکت کنند که منافع ملی را تامین کنند در مسیری ممکن است حرکت کنند که خواسته های مخالفین نظام را تامین کند.این خاطره ای است که ممکن است تلخی در ذهن ایجاد کند اما خاطره شیرین موقعی که میبینم خبرنگاران ما جسورانه وارد صحنه می شوند و سئوالات خود را دقیق مطرح می کنند در صحنه های خارجی مسئولان کشورهای خارجی را مورد سئوال قرار می دهند با یک کار حرفه ای به کمک مسئولان سیاست خارجی می آیند برای من ارزشمند است.



یک موضوعی که در ذهنم هست شاید بد نباشد بگویم چون مرتب در کمیسیون سیاست خارجی برای ارائه آخرین وضعیت مسائلی که اتفاق می افتد شرکت می کنم یک بار مجلس بودم موضوعات مختلفی را که مطرح می کردم یکی از نمایندگان گله کرد از من و گفت شما چرا فکر می کنید که نمایندگان روزنامه نمی خوانند و سایت های خبری را نمی بینند و همه مطالبی که شما گفتید مطالب روزنامه ای بود و توی سایت ها هم پیدا می شود شما چرا اعتماد نمی کنید و حرف های اصلی را نمی زنید که من لبخندی زدم و عرض کردم اگر در حرف های من چیزی بیشتر از مطالبی که در سایت ها و رسانه ها است پیدا نمی کنید دلیلش این نیست من چیزی را از شما مخفی کرده ام بلکه دلیلش این است چیزی را از رسانه ها مخفی نکرده ام.





جالب ترین سئوالی که در نشست هفتگی از شما پرسیده اند چه سئوالی بوده؟



(با خنده)دوستان خبرنگاری که ما داریم اکثر سئوالاتشان جالب است!



عجیب ترین سئوال چطور؟ اگر نگویید همه سئوالاتشان عجیب است!



عجیب ترین موارد این است برخی مواقع برخی دوستان ما یا دیر می آیند سئوالات قبلی که جواب داده ام را می پرسند و یا حضور دارند ولی با کمال تعجب سئوالی را که چند دقیقه قبل شده بود را محکم با صدای رسا یک بار دیگر تکرار می کنند.



شما خبرنگاران را امین می دانید؟



بنا را براین گذاشته ایم که باید به رسانه هایمان اعتماد کرد و بنای ما بر این است، مگر خلافش ثابت شود.امیدواریم رسانه های ما از این حسن اعتماد استفاده کنند و کمک موثری برای سیاست خارجی باشند.

سفر رسانه ای در پیش دارید؟



برنامه ریزی کرده ایم برای چند کشوری که ازقبل با مقامات سیاست خارجی و سخنگوهای وزارت خارجه شان هماهنگی و مذاکره شده اما زمان قطعی مشخص نیست در مناطق مختلف از جمله آسیا ، مشترک المنافع، افریقا و اروپا برنامه های تنظیم شده تا هم هیئت های بیایند و هم سفرهایی ما خواهیم داشت.



قصد دارید روزی در عرصه رسانه فعالیت کنید؟



بستگی دارد. خودم علاقه به کار رسانه ای دارم ضمن اینکه کار ما در وزارت خارجه طوری بوده که در موضوعات مختلف کار کرده ام مدتی مدیرکل فرهنگی وزارت خارجه بودم هم در بخش رسانه ای ، بخش اقتصادی و سیاسی هم فعالیت کرده ام و هر کاری که فکر کنم مفید است را انجام می دهم.