اعتکاف دانش آموزی در چناران برگزار می شود

جواد قوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چهارمین اعتکاف دانش آموزی و دومین اعتکاف در سال جاری در مساجد شهر چناران ویژه دختران و پسران جوان، برگزار می شود.

وی افزود: حلقه های معرفت ، گفتمان مهدویت و بیان مسائل مبتلا به روز جوانان از جمله برنامه های جانبی اعتکاف دانش آموزی است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری اعتکاف تهذیب نفس، تمرین خودباوری و حضور در محیط های دسته جمعی و گروه های هم سن و سال است.

رئیس سازمان دانش آموزی چناران بیان داشت: یک سوم هزینه ها توسط سازمان دانش آموزی استان و مابقی توسط مدیریت آموزش و پرورش چناران پرداخت می شود.

قوی مقدم افزود: در اعتکاف دانش آموزی امسال پیش بینی حضور 400دانش آموز دختر و 65 دانش آموز پسر شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: دانش آموزان معتکف با حضور در این برنامه عبادی ثابت خواهند کرد که گروه های هم سن می توانند، تاثیرهای بسیار مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی ایفا کنند.

گفتنی است، مراسم اعتکاف دانش آموزی در مساجد خاتم الانبیاء و امیرالمومنین چناران برگزار خواهد شد.