انگلیس در آتش خشم مردم/ قاره سبز در آستانه انفجار است

اروپا در سالهای اخیر روزگار خوشی را نداشته و به دلیل گرفتار شدن در معضل اقتصادی به زحمت در سطح اول جهان به حیات خود ادامه می دهد. در این میان حوادث متعدد در کشورهای مختلف نشان می دهد که مردم این کشورها به نوعی منتظر فرصت مناسب برای طغیان علیه تمامی سیستم حاکم بر اروپا هستند، تظاهرات گسترده و دامنه دار مردم یونان، حادثه خونین نروژ، تظاهرات مردم اسپانیا و آشوب روزهای اخیر انگلیس نمونه های کوچکی برای اثبات این ادعا هستند.

در میان این حوادث، اعتراضات انگلیس به نوع دیگری خود را نشان می دهد زیرا کشوری که همراه با آمریکا در اغلب منازعات جهانی حضور دارد و سعی می کند تا در تمامی تحولات جهان دخالت کند اکنون در وضعیتی دچار شده که به نظر می رسد به این زودیها از آن خارج نمی شود.

اعتراضات روزهای اخیر انگلیس در حالی رخ می دهد که این کشور چند ماه قبل نیز به دلیل افزایش شهریه دانشگاه ها شاهد برپائی تظاهرات گسترده دانشجویان بود.





صحنه ای از اعتراضات روزهای اخیر لندن

اعتراضات اخیر انگلیس ظاهرا به دلیل اقدام پلیس در شلیک به سوی یک جوان 29 ساله صورت گرفته اما ادامه آن برای دومین روز نشان می دهد که خشم فروخورده ای در نزد مردم انگلیس وجود دارد که موجب به آتش کشیدن ساختمان ها و خودروها و به غارت بردن اجناس فروشگاه ها شده است.

معضل اقتصادی موجود در اروپا فقط در یک یا دو کشور نبوده، بلکه در حال سرایت به سایر کشورهای اروپایی است و البته انگلیس نیز در این بین مستثنی نیست. بررسی رویدادهای انگلیس در ماه های گذشته حکایت از افزایش مهاجرت مردم این کشور به دلیل عدم توانایی در تامین مخارج زندگی دارد.

در همین رابطه چندی پیش مرکز ملی‌ آمار انگلیس‌ اعلام‌ کرد حدود ‌200‌ هزار نفر سال‌ گذشته به‌ قصد زندگی‌ دائم‌ در سایر کشورها از انگلیس‌ مهاجرت‌ کرده‌اند. بر اساس‌ این‌ گزارش‌‌ علت‌ اصلی‌ مهاجرت‌ این‌ تعداد از مردم‌ انگلیس‌ که‌ در ‌16‌ سال‌ اخیر بی‌سابقه‌ بوده ‌است‌، افزایش‌ هزینه‌های‌ زندگی‌،‌ افزایش‌ بی ‌سابقه‌ جرم‌ و جنایت‌ و بالا بودن‌ هزینه‌ سرسام ‌آور مسکن‌ در این‌ کشور است.

این در حالی است که دولت کامرون نیز سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته، اما برنده نوبل اقتصاد 2001 با انتقاد از سیاست ریاضت اقتصادی دولت انگلیس هشدار داد این سیاست سطح درآمدی مردم را کاهش می‌ دهد.



ژوزف استیگلیتز هشدار داد اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در انگلیس موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور و افت سطح درآمد مردم خواهد شد. وی ضمن اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت انگلیس گفت اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در انگلیس تنها موجب کاهش تدریجی کسری بودجه خواهد شد و تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت.



اما علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعیض نژادی نیز در بروز این حوادث بی تاثیر نبوده است. جوانی که به دست پلیس کشته شده یک سیاهپوست بوده و همین امر خشم سیاهان انگلیسی را برانگیخته است.



نقطه مرکزی آغاز اعتراضات انگلیس شهر تانتهام بوده و این شهر یکی از محرومترین مناطق کل کشور انگلیس است. نزدیک به نیمی از همه کودکان ساکن این منطقه در فقر زندگی می کنند. بیشتر ساکنان تاتنهام را مهاجرین آسیایی و سیاه پوستان تشکیل می دهند. همین امر هم سبب تبعیض گسترده و بی تفاوتی دولتمردان انگلیس به این منطقه شده است.



همانگونه که اشاره شد تبعیض نژادی و مشکل اقتصادی معضلاتی هستند که در تمام کشورهای اروپایی دیده می شوند و در واقع به دلیل همین معضلات است که سیاستمداران و سوسیالیست های اروپایی نگاه مثبتی به مهاجرین ندارند و این در حالی است که به دلیل جمعیت پیر موجود در اروپا اغلب خدمات کشورهای ارپایی توسط همین مهاجرین انجام می شود، برهمین اساس در صورت ادامه این روند، حوادثی چون اعتراضان یونان و اسپانیا، آشوب های انگلیس و حتی کشتار نروژ مواردی هستند که تکرار آنها در هر یک از کشورهای اروپایی ممکن است و می تواند اروپا را تا مرز انفجار پیش ببرد.



----------------------

عبدالحمید بیاتی

