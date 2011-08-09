مسابقات فوتسال جام رمضان در گناباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اکبری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گناباد اظهار داشت: با حضور 69 تیم در دوره آزاد شامل 24 تیم بزرگسالان، 25 تیم جوانان مسابقات فوتسال جام رمضان هرشب ساعت 9 در سالن کارگران این شهرستان، برگزار می شود.

وی افزود: در مجموع با انجام 154 بازی فینال مسابقات در شب عید فطر برگزار خواهد شد.

اکبری همچنین گفت: کلاس آموزش تئوری و عملی داوری فوتسال به مدت یک روز و با حضور 30 نفر از داوران و مربیان شهرستان، برگزار شد.

وی گفت: علیرضا رجبی داور بین المللی فوتسال کشور که مسابقات فینال فوتسال جام جهانی کوچک بین اسپانیا و برزیل را قضاوت کرده است در این یک روز شرکت کنندگان را با جدیدترین قوانین و اصلاحات داوری آشنا کرد.