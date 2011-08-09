راه اندازی دوره دکتری پژوهش محور در 21 رشته جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین یادگاری شنبه شب در حاشیه مراسم تقدیر از جهادگران نمونه در جمع خبرنگاران با اشاره به اخذ مجوزهای راه اندازی دوره های دکتری پژوهش محور در این نهاد، افزود: با توجه به توان علمی در پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها در این نهاد و وجود اساتید متخصص اقدام به تربیت دانشجویان در دوره های دکتری پژوهش محور کردیم.

رئیس جهاد دانشگاهی تعداد رشته های این دوره را 21 تا 26 رشته اعلام کرد و اظهار داشت: این رشته ها در حوزه علوم پایه و مهندسی است که مجوزهای لازم در مورد آنها از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر این از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز ایجاد دوره های دکتری پژوهش محور در 2 رشته اخذ شد که 2 رشته در پژوهشگاه ابن سینا و 2 رشته در پژوهشگاه رویان ایجاد می شود.



یادگاری با اشاره به سابقه ایجاد دوره های دکتری رشته های زیست مولکولی در دانشگاه علم و فرهنگ، خاطرنشان کرد: در این دوره ها معمولا دانشجویان رتبه های برتر در آن شرکت می کردند.



وی با بیان اینکه در حال پیگیری راه اندازی این دوره ها در جهاد دانشگاهی هستیم، اضافه کرد: علاوه بر این زیر ساختهای لازم برای فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی این دوره ها در حال آماده شده است.



رونمایی از سند راهبردی فعالیتهای فرهنگی جهاد قبل از تصویب





رئیس جهاد دانشگاهی تمرکز فعالیتهای جهاد دانشگاهی را فعالیتهای فرهنگی نام برد و افزود: جهاد دانشگاهی در طول 31 سال تمرکز خود را بر فعالیتهای فرهنگی که زمینه ساز فعالیتهای تحقیقاتی بوده، قرار داده است.



وی با اشاره به تدوین و رونمایی از سند راهبردی فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی، خاطر نشان کرد: این سند بر اساس سند چشم انداز، رهنمودهای مقام معظم رهبری، منشور انقلاب اسلامی و اساسنامه جهاد دانشگاهی تدوین شده است.



یادگاری با ابزار امیدواری از اجرای این سند در آینده ای نزدیک، گفت: با اجرایی کردن این سند از نیروهای متخصص شورای راهبردی استفاده خواهد شد ضمن آنکه در آینده با رایزنی مسئولان وزارتخانه های علوم و بهداشت درصدد هستیم تا فعالیتهای فاخر فرهنگی را در دانشگاه ها انتقال دهیم.



رئیس جهاد دانشگاهی به زمان اجرای این سند اشاره کرد و توضیح داد: طبق روال قانونی این سند باید در شورای راهبردی مورد بررسی قرار گیرد و در هیئت امنا به تصویب برسد که با تصویب نهایی آن این سند اجرایی خواهد شد.