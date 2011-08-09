ویسی می تواند یک مربی طراز اول شود

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ کروات بامداد سه‌شنبه در نشست خبری پایان دیدار تیمش با صبای قم که در ورزشگاه یادگار امام قم با تساوی بدون گل برگزار شد، تصریح کرد: صبای قم تیم خوبی نشان داد و به نظر من آنها بازیکنان جوان اما بسیار خوبی دارند.



وی افزود: ویسی شاگرد من در تیم فولاد خوزستان بوده است و از هوش بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یک مربی بزرگ و طراز اول برخوردار است، زیرا نوع بازی تیمش در دیدار مقابل ما نشان داد که آنها بازیکنان خوبی دارند.



سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ابراز داشت: ما در این دیدار خوب بازی کردیم اما در تمام زمان‌های مسابقه خوب نبودیم، در نیمه اول صبای قم بهتر بازی کرد و توانست کنترل بسیاری از لحظات بازی را در اختیار بگیرد اما نیمه دوم از آن ما بود.



وی ادامه داد: در این دیدار گلی به ثمر نرسید که بتوانیم بگوییم که کدام تیم نسبت به حریف خود برتر بود اما به نظر من در نیمه اول بازی دلچسبی ارائه نکردیم و صبا با کنترل بازی، فرصت‌های خوبی برای گلزنی داشت ولی ما در نیمه دوم تغییر کردیم.



بوناچیچ یاد آور شد: حضور نویدکیا و عماد رضا بار هجومی تیم ما را در این دیدار افزایش داد و بازیکنان ما در نیمه دوم با اضافه شدن این دو بازیکن هماهنگ تر نشان دادند و نتیجه این شد که در 15 دقیقه پایانی بازی بهتری انجام دادیم.



وی در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که از وی به سبب حاضر نشدن در نشست خبری پیش از مسابقه گلایه کرد، بیان داشت: من مقصر این اتفاق نیستم زیرا ما دیر به قم آمدیم و وقتی‌ هم به قم رسیدیم، زمان زیادی از برگزاری نشست خبری گذشته بود.



سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان اظهار داشت: وقتی در قم به من زمین برای تمرین کردن نمی‌دهند، طبیعی است که من مجبورم آخرین تمرین تیمم را در اصفهان برگزار کنم و سپس به سمت شهر قم حرکت کنم که این مهمترین دلیل برای نرسیدن من به نشست خبری بود.



وی عنوان داشت: با این حال قصد بی احترامی به هیچ یک از خبرنگاران را نداشتم و هرگز هم این کار را نمی‌کنم اما واقعیت این است که من ساعت 12 شب یکشنبه به قم رسیدم و قصد داشتم که نشست خبری بیایم که گفتند تمام شده است.



گفتنی است: تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بعد از توقف مقابل استقلال تهران در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر، در هفته دوم نیز در قم برابر شاگردان عبدالله ویسی با تساوی بدون گل متوقف شد تا با دو امتیاز در رده دهم جدول قرار بگیرد.

