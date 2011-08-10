توقف خط تولید خودروی معلولان/ ناتوانی بهزیستی در تحقق مصوبات دولت

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس توافق بهزیستی و سایپا ، قرار شد دو هزار دستگاه خودرو برای معلولان مناسب سازی شود در حالیکه بیش از یک میلیارد تومان از سوی سازمان بهزیستی به عنوان یارانه مناسب سازی یا عادی سازی خودروهای معلولان به این شرکت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شرکت سایپا فقط 750 خودرو تحویل داده است، تاکید کرد: در بسیاری از مواد حتی بالابر خوردوها نیز نصب نشده است.

رئیس جامعه معلولان ایران گفت: متاسفانه سازمان بهزیستی نه تنها این موضوع را پیگیری نمی کند بلکه به راحتی از کنار آن در حال عبور است و شرکت سایپا نیز خط تولید خودروهای ویژه معلولان در پارس خودرو را جمع کرده است.

وی از رئیس سازمان بهزیستی درخواست کرد مطالبه معلولان از شرکت سایپا و همچنین ساز و کار ورود چهار هزار و 700 دستگاه خودروی معلولان را که با معافیت مالیاتی تا سقف 30 میلیون تومان در هیئت دولت به تصویب رسیده بود پیگیری کند.

محمودنژاد تاکید کرد: بیش از سه سال از تصویب این مصوبه می گذرد اما معلولان هنوز در رویای تحویل خودروهای خود هستند.

به گفته وی، متاسفانه برخی از مصوبات بسیار مهم دولت همانند 13.5 میلیون لیتر بنزین در بروکراسی اداری در حال جان دادن است.

محمود نژاد افزود: بهزیستی توان لازم برای تحقق مصوبات دولت در مورد معلولان را ندارد.