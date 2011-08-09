به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اله‌زاده سرپرست باشگاه استقلال پس از پیروزی این تیم مقابل داماش گیلان گفت: بازی خوبی را هم تیم استقلال و هم تیم داماش به نمایش گذاشتند. داماش تیم خوبی است و من به آقای عابدینی تبریک می گویم که چنین تیم خوبی را جمع کرده است. از این مدیر توانمند همین انتظار می رود.

وی امیر عابدینی را یکی از بزرگان فوتبال ایران خواند و افزود: عابدینی به خوبی فوتبال را می شناسد و اطمینان دارم تیم او امسال یکی از خوب‌های لیگ برتر خواهد بود.

سرپرست باشگاه استقلال با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در بازی مقابل داماش گیلان گفت: با اینکه برخی از نفرات اصلی و تاثیرگذار خود را در اختیار نداشتیم در مجموع خوب بازی کردیم و به نخستین پیروزی در لیگ برتر دست یافتیم.

فتح اله‌زاده در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه از حضور پرشور هواداران غافلگیر نشدید، گفت: به هیچ عنوان از استقبال هواداران غافلگیر نشدم به نظر من تعداد هواداران و تماشاگران حاضر در ورزشگاه بیش از 80 هزار نفر بود که به اشتباه در ورزشگاه 72 هزار و 300 نفر اعلام شد. معمولا در ورزشگاه تعداد تماشاگران را 10 تا 15 هزار نفر کمتر اعلام می کنند!

وی افزود: دست تک تک هواداران را می بوسم و امیدوارم در این ماه مبارک طاعات و عبادات آنها مقبول درگاه حق قرار گیرد. اعتقاد دارم هواداران باید همیشه به همین صورت از تیم‌شان حمایت کنند تا مجموعه استقلال عملکرد بهتری داشته باشد.

سرپرست باشگاه استقلال با ابراز خرسندی از برتری این تیم مقابل داماش گیلان گفت: من از همه بچه‌های تیم که صادقانه جنگیدند تشکر می کنم. از کادر فنی تیم استقلال نیز کمال تشکر را دارم به خصوص پرویز مظلومی که با توجه به تغییرات پرتعداد تیم استقلال توانسته هماهنگی خوبی را بین بازیکنان به وجود آورد.

فتح اله‌زاده آینده تیم فوتبال استقلال را روشن خواند و گفت: طبیعی است که از دیدارهای آتی با اضافه شدن خسرو حیدری و جاسم کرار ترکیب استقلال تقویت شده و چهره تیم تهاجمی‌تر شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در دو بازی گذشته تیم ما عملکرد خوبی داشته است. امیدوارم در آینده نیز همین طور بازی کنیم و هواداران استقلال که دوشنبه شب با حضور در ورزشگاه رکورد زدند را راضی نگه نداریم.

پرسش دیگر خبرنگاران از علی فتح اله‌زاده در خصوص شکایت باشگاه استقلال از محمد مایلی کهن بود که سرپرست استقلال در پاسخ به این موضوع گفت: من مایلی کهن را دوست دارم و حتی از طرفداران او هستم. من مایلی کهن را خیلی قبول دارم اما فکر می کنم در جوی قرار گرفته و این حرف‌ها را زده است.

"محمد مایلی کهن در یکی از برنامه‌های تلویزیونی عنوان کرده بود تیمی را می شناسد که در فینال جام حذفی بازیکن تیم مقابل را تطمیع کرده و به واسطه این کار توانسته پیروزی را از آن خود کند. مسئولان باشگاه استقلال با این تصور که منظور محمد مایلی کهن باشگاه آنها بوده است، به طرح شکایت از مدیر فنی باشگاه پرسپولیس پرداخته‌اند."

فتح اله‌زاده در این خصوص خاطر نشان کرد: من مایلی کهن را خیلی قبول دارم و انتظار دارم این چهره موجه در ماه رمضان که تهمت حرام است از خدا طلب استغفار کرده و توبه کند.

وی افزود: استقلال یک باشگاه بزرگ است و نباید به چنین باشگاه بزرگی تهمت زد. اعتقاد دارم یک بازیکن چطور می تواند در نتیجه مسابقه تاثیرگذار باشد آن هم در مسابقه ای که ما با اختلاف در آن پیروز شدیم و به قهرمانی دست یافتیم.

سرپرست باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم آقای مایلی کهن نه به خاطر باشگاه بزرگ استقلال بلکه به خاطر آن بازیکن باید از خدا طلب بخشش کند.

فتح اله‌زاده در ادامه مدعی شد کارت بازی خسرو حیدری تا روز چهارشنبه صادر می شود و این بازیکن می تواند از بازی مقابل مس کرمان در بازی مقابل مس کرمان به میدان برود.

وی در ادامه تاکید کرد: به آینده استقلال خوشبینم و ایمان دارم با حضور و همراهی هواداران، تیم از این که هست بهتر می شود.

سرپرست باشگاه استقلال در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه "منصور پورحیدری روی نیمکت با چه کسی گفتگو می کرد؟ آیا طرف صحبت ایشان شما بودید؟"، گفت: من هنوز کارت مربیگری نگرفته‌ام. اگر کارت مربیگری داشتم شاید منصورخان با من هماهنگ می کرد!

وی در این خصوص افزود: پورحیدری اسطوره و پیشکسوت باشگاه استقلال است و من به خودم افتخار می کنم روی نیمکت استقلال پیشکسوتانی چون منصور پورحیدری می نشینند.

فتح اله‌زاده ادامه داد: شما امروز می بینید در باشگاه استقلال جمعی از پیشکسوتان دور هم جمع شده‌اند و در جهت موفقیت تیم گام بر می دارند. با آمدن حسن روشن که از اسطوره‌های فوتبال ماست ترکیب کمیته فنی باشگاه استقلال کامل‌تر شده و این کمیته ثمربخش‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد.

سرپرست باشگاه استقلال خاطر نشان کرد: امیدوارم با همکاری پیشکسوتان که استقلال خانه آنهاست و ما مستاجرشان هستیم یک تیم خوب را روانه میدان کرده و ضمن قهرمانی در لیگ برتر ایران، در آسیا از حیثیت فوتبال ایران دفاع کنیم.

وی با تاکید دوباره بر اینکه منصور پورحیدری با او صحبت نمی کرده است، افزود: شارژ موبایل من تمام شده بود و مطمئنا طرف صحبت منصورخان من نبودم. باید از ایشان سئوال کنم و ببینم با چه کسی گفتگو می کرده است.

فتح اله‌زاده در خاتمه تصریح کرد: خیلی بی پول هستیم و این شرایط ما را عذاب می دهد امیدوارم به زودی بودجه باشگاه تامین شود و بتوانیم بر مشکلات متعددی که داریم غلبه کنیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و داماش گیلان در هفته دوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی با برتری یک بر صفر استقلال به پایان رسید.