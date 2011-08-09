سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی مقابله با جنگ نرم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در شرایط حاضر استفاده از ابزار نوین فناوری و به ویژه رسانه های دیجیتالی برای مقابله با جنگ سایبری دشمنان بسیار اهمیت دارد و همین امر از جمله دلایل پی ریزی و راه اندازی این پایگاه عنوان شده است.

در همین حال و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مقابله با جنگ نرم و توطئه دشمنان که بخش مهمی از آن در فضای سایبری است، راه اندازی پایگاه های اطلاع رسانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بسیج عمومی در فضای سایبری نیز حائز اهمیت است.



سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی "آتی پرس" در حوزه های خبری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، دانش و فناوری نوین و سرویس ورزشی فعالیت کرده و اطلاع رسانی در آن در قالب اخبار ایران و جهان، گفتگو، گزارش تحلیلی، گزارش تصویری، یادداشت و معرفی کتاب و نشریات، به طور مستمر و شبانه روز صورت می پذیرد و مخاطبان به راحتی می توانند از طریق رایانه یا موبایل به محتوای الکترونیکی این سایت دسترسی یافته و از آن بهره مند شوند.

مخاطبان این سامانه را مسئولان دستگاههای دولتی و خصوصی، مدیران فناوری های نوین، کارشناسان و پژوهشگران، روزنامه نگاران و صاحبان رسانه های مکتوب و الکترونیکی، محققان، دانش پژوهان و فارغ التحصیلان، صاحبان صنایع ، مراکز علمی - تحقیقاتی، آموزشگاه ها و دانشگاه ها، انجمن ها، ناشران و اصناف تشکیل می دهند.