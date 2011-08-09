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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی مقابله با جنگ نرم آغاز به کار کرد

سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی مقابله با جنگ نرم آغاز به کار کرد

سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی "آتی پرس" با هدف تولید محتوای بومی و اطلاع رسانی مستمر در فضای سایبری در مقابله با جنگ نرم بر پایه فناوری نوین همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در شرایط حاضر استفاده از ابزار نوین فناوری و به ویژه رسانه های دیجیتالی برای مقابله با جنگ سایبری دشمنان بسیار اهمیت دارد و همین امر از جمله دلایل پی ریزی و راه اندازی این پایگاه عنوان شده است.

در همین حال و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مقابله با جنگ نرم و توطئه دشمنان که بخش مهمی از آن در فضای سایبری است، راه اندازی پایگاه های اطلاع رسانی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بسیج عمومی در فضای سایبری نیز حائز اهمیت است.
 
سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی "آتی پرس" در حوزه های خبری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، دانش و فناوری نوین و سرویس ورزشی فعالیت کرده و اطلاع رسانی در آن در قالب اخبار ایران و جهان، گفتگو، گزارش تحلیلی، گزارش تصویری، یادداشت و معرفی کتاب و نشریات، به طور مستمر و شبانه روز صورت می پذیرد و مخاطبان به راحتی می توانند از طریق رایانه یا موبایل به محتوای الکترونیکی این سایت دسترسی یافته و از آن بهره مند شوند.
 
مخاطبان این سامانه را مسئولان دستگاههای دولتی و خصوصی، مدیران فناوری های نوین، کارشناسان و پژوهشگران، روزنامه نگاران و صاحبان رسانه های مکتوب و الکترونیکی، محققان، دانش پژوهان و فارغ التحصیلان، صاحبان صنایع ، مراکز علمی - تحقیقاتی، آموزشگاه ها و دانشگاه ها، انجمن ها، ناشران و اصناف تشکیل می دهند.
 
این پایگاه در آدرس اینترنتی www.Atipress.com قابل دسترسی است و مخاطبان می توانند از طریق پست الکترونیک info@AtiPress.com  با این سامانه در ارتباط باشند.
کد مطلب 1379062

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