کتاب ماه وصال در آران و بیدگل منتشر شد

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب تالیف حجت الاسلام ماشاالله صدیقی است و همزمان با ماه مبارک رمضان توسط انتشارات یاران مهدی(عج) منتشر شده است.

وی تبیین مضامین دعاهای ماه مبارک رمضان و توجه بیشتر مومنان و روزه داران به معانی ارزشمند این ادعیه را موضوع اصلی این کتاب بیان کرد.

وی افزود: این کتاب در 416 صفحه و در تیتراژ 3 هزار نسخه به چاپ رسیده است و مطمئنم مردم استان استقبال خوبی از این کتاب به عمل می‌آورند.

نمکی با بیان اینکه رمضان ماه ضیافت الهی است‌ ادامه داد:‌ ماه رمضان بهترین فرصت برای اصلاح اخلاق و اعمال انسان در زندگی است بنابراین در این کتاب با هدف آشنایی مردم با مفاهیم ادعیه های ماه رمضان و تبیین معنایی این دعاها به چاپ رسیده است.