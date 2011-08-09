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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

همزمان با ایام رمضان/

کتاب ماه وصال در آران و بیدگل منتشر شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با تاکید بر اهمیت ادعیه ماه مبارک رمضان از انتشار کتاب "ماه وصال" در این شهرستان خبر داد.

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب تالیف حجت الاسلام ماشاالله صدیقی است و همزمان با ماه مبارک رمضان توسط انتشارات یاران مهدی(عج) منتشر شده است.

 وی تبیین مضامین دعاهای ماه مبارک رمضان و توجه بیشتر مومنان و روزه داران به معانی ارزشمند این ادعیه را موضوع اصلی این کتاب بیان کرد.

 وی افزود: این کتاب در 416 صفحه و در تیتراژ 3 هزار نسخه به چاپ رسیده است و مطمئنم مردم استان استقبال خوبی از این کتاب به عمل می‌آورند.

نمکی با بیان اینکه رمضان ماه ضیافت الهی است‌ ادامه داد:‌ ماه رمضان بهترین فرصت برای اصلاح اخلاق و اعمال انسان در زندگی است بنابراین در این کتاب با هدف آشنایی مردم با مفاهیم ادعیه های ماه رمضان و تبیین معنایی این دعاها به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1379064

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