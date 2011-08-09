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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

خبرنگار مهر مقام نخست جشنواره مطبوعات آبادان را تصاحب کرد

خبرنگار مهر مقام نخست جشنواره مطبوعات آبادان را تصاحب کرد

آبادان - خبرگزاری مهر: خبرنگار مهر موفق شد مقام اول و سوم بخش خبر جشنواره مطبوعات آبادان را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره مطبوعات آبادان دوشنبه شب در تالار مهر این شهرستان با حضور خبرنگاران، مسئولین و نمایندگان این شهرستان برگزار و از نفرات برتر آن تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم علی نواصر خبرنگار مهر در استان خوزستان که تنها در بخش خبر شرکت کرده بود موفق شد مقام اول این بخش را به خود اختصاص دهد و از سوی برگزار کنندگان این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت.

در این جشنواره 87 خبرنگار مهر از 14 رسانه ها شرکت داشتند و در آن اخبار مربوط به شهرستان آبادان که در یکسال گذشته در رسانه ها منتشر شده بود به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بودند.

اولین دوره جشنواره مطبوعات آبادان در حالی برگزار شد که مسئولین برگزار کننده آن اعلام کردند در سالهای آینده نیز برگزاری این جشنواره که در مورد استقبال نیز قرار گرفته است را ادامه می دهند.
کد مطلب 1379065

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