گرد و غبار ورزشگاه را فرا گرفت/ ناراحتی مرفاوی و مجادله با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و مس کرمان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر دو‌شنبه شب در ورزشگاه دستگردی درحالی با برتری 3 بر 2 تیم نفت به پایان رسید. حاشیه‌های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* بی توجهی مسئولان باشگاه نفت تهران که میزبان مسابقه بودند باعث شد که تنها یک فهرست بازیکنان، آنهم حدود 20 دقیقه بعد از شروع بازی به دست خبرنگاران برسد که این مسئله باعث ناراحتی آنها شد.

* در دقیقه 5 مسابقه ناگهان پروژکتور قسمت جنوب شرق ورزشگاه خاموش شد که این مسئله باعث شد حسین زرگر داور مسابقه به کنار زمین بیاید اما پس از گفتگو با مسئولان برگزاری بازی، از قطع بازی اجتناب کرد. البته پس از 10 دقیقه این پروژکتور روشن شد.

* کمتر از 100 هوادار با حضور در ورزشگاه این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کردند. ضمن اینکه از مدیران دو باشگاه هم برای دیدن این مسابقه به ورزشگاه نیامده بودند.

* از اواسط نیمه نخست گرد و غبار پروژه عمرانی کنار ورزشگاه هوا را پوشاند که در دید بازیکنان، تماشاگران و خبرنگاران تاثیر منفی گذاشت. البته این گرد و غبار خیلی زود فروکش کرد.

* مجتبی زارع پس از به ثمر رساندن گل دوم تیم نفت به سمت کادرفنی نفت آمد و به آنها سلام نظامی داد.

* محسن بیاتی نیا و کیوان امرایی از تعویض خود چندان راضی نبودند. همچنین صمد مرفاوی پیش از ورود به نشست خبری با یکی از مسئولان باشگاه مس در مورد برخی از بازیکنان صحبت می‌کرد و به عملکرد آنها در جریان بازی و برخوردشان در رختکن صحبت می‌کرد.

* حسین فرکی و صمد مرفاوی سرمربیان دو تیم پس از شروع نشست خبری روز خبرنگار را به خبرنگاران تبریک گفتند.

* صمد مرفاوی سرمربی تیم فوتبال مس کرمان پس از نشست خبری با دوربین‌ها تلویزیونی گفتگو کرد که در پایان این گفتگو در مورد سوالات مطرح شده با آنها به بحث و جدل پرداخت. صدای بلند و ناراحتی سرمربی تیم مس در پاسخ دادن به سوالات توجه همه را به خود جلب کرده بود.