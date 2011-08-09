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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

والیبال قهرمانی جوانان جهان/

تونس و بلغارستان حریفان خود را شکست دادند

تونس و بلغارستان حریفان خود را شکست دادند

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان با پیروزی تیم‎های تونس و بلغارستان برای تعیین تیم‎های سیزدهم تا شانزدهم این رقابت‎‏ها پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، درچارچوب مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان و برای تعیین تیم‎های سیزدهم تا شانزدهم این رقابت‌ها بامداد امروز سه شنبه در شهر نیتروی برزیل تیم تونس درمصاف با پورتوریکو به برتری دست یافت. مصری نیز در مصاف با بلغارستان متحمل شکست شد. نتیجه کامل به دست آمده در این دو دیدار به شرح زیر است:

*  تونس 3 - پوتوریکو 2
((27 بر 29)، (25 بر 21)، (25 بر 21)، (23 بر 25) و (15 بر 12)

* بلغارستان 3 - مصرصفر
(25 بر 22)، (25 بر 19)، (25 بر 19) 

بدین ترتیب دو تیم تونس و بلغارستان روز چهارشنبه برای تعیین مقام سیزدهم و چهاردهم به مصاف هم می‎روند. رقابت تیم‎های مصر و پورتوریکو نیز تعیین کننده مقام‎های پانزدهم و شانزدهم خواهد بود.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز سه شنبه با برگزاری 6 دیدار برای تعیین رده‌بندی تیم‌های اول تا دوازدهم پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:

سه شنبه 18 مردادماه
رده‌بندی تیم‌های اول تا چهارم: (ریودوژانیرو)
* آرژانتین - آمریکا
* روسیه - صربستان
 
رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم: (ریودوژانیرو)
* ایران - هند
* برزیل - اسپانیا
 
رده‎بندی تیم‎های نهم تا دوازدهم: (نیتروی)
* کانادا - آلمان
* بلژیک - ژاپن
 
دیدار تیم والیبال جوانان ایران مقابل هند ساعت 17:30 به وقت تهران برگزار می‎شود. تیم ایران در صورت پیروزی در این بازی برای کسب مقام پنجم یا ششم به مصاف برنده دو تیم برزیل و اسپانیا می‎رود. شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان تا 19 مردادماه ادامه دارد.
کد مطلب 1379067

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