تونس و بلغارستان حریفان خود را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، درچارچوب مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان و برای تعیین تیمهای سیزدهم تا شانزدهم این رقابتها بامداد امروز سه شنبه در شهر نیتروی برزیل تیم تونس درمصاف با پورتوریکو به برتری دست یافت. مصری نیز در مصاف با بلغارستان متحمل شکست شد. نتیجه کامل به دست آمده در این دو دیدار به شرح زیر است:
* تونس 3 - پوتوریکو 2
((27 بر 29)، (25 بر 21)، (25 بر 21)، (23 بر 25) و (15 بر 12)
* بلغارستان 3 - مصرصفر
(25 بر 22)، (25 بر 19)، (25 بر 19)
بدین ترتیب دو تیم تونس و بلغارستان روز چهارشنبه برای تعیین مقام سیزدهم و چهاردهم به مصاف هم میروند. رقابت تیمهای مصر و پورتوریکو نیز تعیین کننده مقامهای پانزدهم و شانزدهم خواهد بود.
مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز سه شنبه با برگزاری 6 دیدار برای تعیین ردهبندی تیمهای اول تا دوازدهم پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به این شرح است:
ردهبندی تیمهای اول تا چهارم: (ریودوژانیرو)
* آرژانتین - آمریکا
* روسیه - صربستان
* ایران - هند
* برزیل - اسپانیا
* کانادا - آلمان
* بلژیک - ژاپن
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