جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر(ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاهمین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف ارتقای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجج اسلام علی اسدی، مجتبی گودرزی، محمدحسین حقیقی، حسن اسکندری در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "ابدال" تألیف حجت الاسلام محمدحسین حقیقی در دستور کار قرار گرفت.

"ابدال" اصطلاحی است رایج بین طبقات مختلف مسلمانان، که گروهی از اولیا بدان می نامند. "ابدال" از نظر تعداد ثابت و دارای صفات ویژه هستند. هرگز زمین از وجودشان خالی نمی شود و با مرگ یکی، فرد دیگر جانشین او می گردد. البته در مورد مصادیق "ابدال" بین مذاهب و طوایف مسلمانان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد.

اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی این اثر، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه نمودند.

در نهایت مقرر شد با ارجاع مقاله به مؤلف، اصلاحات مورد نیاز توسط وی صورت پذیرد.