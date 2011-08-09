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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

در واکنش به تحولات تاتنهام /

مهمانپرست خویشتنداری پلیس انگلیس در برخورد با تظاهر کنندگان را خواستار شد

مهمانپرست خویشتنداری پلیس انگلیس در برخورد با تظاهر کنندگان را خواستار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار خویشتنداری پلیس انگلیس در برخورد با تظاهر کنندگان در منطقه تاتنهام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در واکنش به تظاهرات گسترده شنبه شب در منطقه تاتنهام در شمال لندن که در اعتراض به کشته شدن یک جوان سیاه پوست توسط پلیس انگلیس آغاز شده است، از دولت انگلیس خواست تا از هرگونه برخورد خشونت آمیزپلیس این کشور جلوگیری نماید و با انجام گفتگو و بررسی درخواستهای تظاهر کنندگان موجب بازگشت آرامش گردد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور ابراز امیدواری کرد نهادهای مستقل حقوق بشری در راستای رعایت آزادیهای فردی و صیانت از حقوق شهروندی با انجام تحقیقات لازم ، نسبت به روشن کردن چگونگی کشته شدن این جوان سیاه پوست  اقدام نمایند.
 

کد مطلب 1379069

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