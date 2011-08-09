رشد 24 درصدی تولید بچه ماهیان خاویاری در گلستان

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه های تولیدی که از سوی سازمان شیلات ایران به این اداره کل ابلاغ شده است باید در سال 1390 تعداد 73 میلیون و 900 هزار قطعه انواع بچه ماهیان خاویاری و استخوانی در استان تولید می شد .

وی اظهار داشت: با تلاش کارشناسان و نیروهای برجسته 3 مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در سال 1390 که مزین به نام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری است و با توجه به برنامه ابلاغ شده از سوی سازمان شیلات ایران با رشد 24.5 درصدی نسبت به برنامه، 92 میلیون و 56 هزار و 405 قطعه انواع بچه ماهی خاویاری و استخوانی تولید و در دو رودخانه منتهی به دریای خزر در استان رها سازی شد.

وی افزود: از مجموع بچه ماهیان رهاسازی شده به ترتیب بچه ماهی کلمه، سفید، کپور دریایی و قره برون بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و بقیه مربوط به سایر گونه های خاویاری از جمله فیل ماهی، چالباش و شیپ است.



پاسندی عنوان کرد: به دلیل مهاجرت عمده ماهیان باارزش اقتصادی دریای خزر به ویژه ماهیان خاویاری به رودخانه هاجهت تخم ریزی، این قسمت از اکوسیستم آبی به عنوان شریان حیاتی دریای خزر محسوب شده و جهت حفظ منابع زنده و تنوع زیستی دریای خزر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



مدیرکل شیلات گلستان گفت: نظر به شوری آب دریا و عدم زاد و ولد انواع ماهیان خاویاری و استخوانی در ردیا، رودخانه ها به عنوان زایشگاه طبیعی ماهیان محسوب می شوند به طوری که یکی از مشکلات عدیده در زمان رها سازی بچه ماهیان نبود آب پایه جاری در این رودخانه هاست که این موضوع نیازمند حمایت جدی مسئولان استان خصوصا محیط زیست و آب منطقه ای را برای برطرف کردن این معضل می طلبد.

پاسندی اظهار کرد: در این راستا شیلات استان یکی از راه های عملیاتی برای برون رفت از این معضل احداث آب بندان در کنار رودخانه ی گرگان رود و ذخیره آب در زمان غیر زراعی در هنگام رها سازی مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن تامین اعتبار ملی و استانی نسبت به تحقق آن اقدامات لازم انجام گیرد.



وی در ادامه گفت: مباحث صید و صیادی و مشاغل مرتبط با آن به لحاظ مسایل اجتماعی و اقتصادی و همچنین سوابق تاریخی و دیرینه آن و مسایل معیشتی صیادان و مردم ساحل نشین از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این راستا وجود مسایل مختلف زیست محیطی و بسیاری از مسایل دیگر، همگی دلایلی هستند که اهمیت این دریا و منابع آن را دو چندان کرده و لزوم حفاظت از منابع آبزی آن را اجتناب ناپذیر می کند.

مدیرکل شیلات گلستان عنوان کرد: تعاملات با ارگان های دریایی و هماهنگی های ملی و منطقه ای جهت مدیریت منابع محیط زیست دریایی و با انجام اقدامات حفاظتی و برنامه ریزی مدون و زمانبندی شده و هدفمند می توان برنامه های شیلات را در راه رسیدن به اهداف بازسازی ذخایر آبزیان دریا سهل الوصل تر کرد.