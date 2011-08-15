پرسپولیس در کرمان تمرین می کند/ چهار بازیکن کنار گذاشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس قرار بود آخرین تمرین خود پیش از سفر به کرمان را از ساعت 15 تا 16 امروز دوشنبه در ورزشگاه درفشی‌‍فر برگزار کند اما با توجه اینکه مقدمات برگزاری یک جلسه تمرین در کرمان فراهم آمد، برنامه تمرین عصر دوشنبه سرخپوشان تغییر کرد و قرار شد این تیم بدون تمرین به کرمان سفر کند.

براساس برنامه تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 18 و 20 دقیقه امروز تهران را به مقصد کرمان ترک می کند تا سه شنبه شب در ورزشگاه شهید باهنر مقابل تیم فوتبال مس سرچشمه صف آرایی کند.

سرخپوشان پس از رسیدن به کرمان در هتل پارس مستقر می شوند و همچنین یک جلسه تمرین در زمینی که در اختیار آنها قرار می گیرد، خواهند داشت.

با تاکید حمید استیلی بازیکنانی چون وحید هاشمیان، هادی نوروزی، مازیار زارع و مجتبی شیری که از فهرست بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با مس سرچشمه خارج شده‌اند، باید صبح سه شنبه در مجموعه ورزشی انقلاب حضور یافته و بصورت اختصاصی تمرین کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس پس از آنکه ساعت 22:30 روز سه شنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه شهید باهنر کرمان مقابل تیم مس سرچشمه صف آرایی کرد، ساعت 11:30 روز چهارشنبه کرمان را به مقصد تهران ترک می کند.