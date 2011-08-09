به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «رویاهای بیداری» نوشته محمدرضا گودرزی، عصر دوشنبه 17 مرداد با حضور مشیت علایی، محمدهاشم اکبریانی، لادن نیکنام و نویسنده کتاب در قالب بیست و یکمین نشست چشمه کتاب در فرهنگسرای ملل برگزار شد.

اکبریانی در این جلسه گفت: من نسبت به «رویاهای بیداری» نگاه جامعه‌شناسانه دارم و به دنبال نقد ادبی کتاب نیستم. داستان‌های این مجموعه به دو بخش تقسیم می‌شوند. یک بخش متعلق به ژانر وحشت هستند و بخش دیگر داستان‌هایی هستند که در ژانری غیر از وحشت قرار دارند. ابتدا در مورد ژانر وحشت نکته‌ای بگویم و آن این که در ادبیات امروز، یا آثار هنری که وحشت در آن‌ها به کار رفته، عامل وحشت مشخص است.

وی افزود: در جامعه ما، مردم بیشتر با فیلم‌های ژانر وحشت آشنا هستند تا آثار هنری دیگری که در این ژانر تولید شده‌اند. عوامل وحشت در این آثار یا انسان، یا یک مفهوم و یا یک موجود غیر انسانی مانند جن و غول است. در ادبیات کلاسیک، انسان و مفاهیم نیستند که موجب وحشت می‌شوند بلکه موجودات غیرانسانی عامل وحشت هستند. نکته‌ای که درباره داستان‌های وحشت این کتاب وجود دارد این است که عامل وحشت در آن‌ها مشخص نیست.

داستان‌های گودرزی نه به گوتیک‌های مدرن شباهت دارند، نه گوتیک‌های کلاسیک

این نویسنده ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی داستان‌های «رویاهای بیداری» این است که نه به گوتیک‌های مدرن شباهت دارند، نه گوتیک‌های کلاسیک. می‌پرسیم چرا؟ دلیلش این است که نویسنده نخواسته این عامل را مشخص کند. این‌جاست که بحث جامعه‌شناسی این کتاب مطرح می‌شود. در جامعه ما همه‌چیز رازآلود است. یک نفر به دیگری کمک می‌کند. اما دیگران فکر نمی‌کنند که چون آدم خوبی است به او کمک کرده بلکه همه به دنبال پشت پرده این کمک کردن هستند. همه چیز در جامعه ما تبدیل به یک راز شده است و ما در موقعیتی هستیم که همه چیز را رازآلود می‌بینیم.

اکبریانی گفت: نویسنده هم در همین جامعه زندگی می‌کند. باقی داستان‌ها هم که در ژانری غیر از ژانر وحشت نوشته شده‌اند، به نوعی با جامعه ما در ارتباط‌ اند و به بحران‌های موجود در جامعه نظر دارند. بحران زن و شوهری، بحران تربیت بچه‌ها، نگاه به گذشته و در نهایت داستان آخر که کاملا جامعه خودمان را نشان می‌دهد که در آن هیچ کس نمی‌داند خوشبختی چه معنایی می‌دهد و این بحران بزرگ جامعه ماست.

نویسنده کتاب «باید بروم» افزود: داستان‌های وحشت این کتاب، به نظرم آغاز وحشت بوده و فقط وحشت را ایجاد کرده و به آن تداوم نمی‌بخشد. دلیل این موضوع کوتاه بودن داستان‌هاست.

در ادامه لادن نیکنام گفت: از خواندن این کتاب لذت بردم و شگفت‌زده شدم. چون از آقای گودرزی توقع نداشتم در ژانر وحشت بنویسد. به نظرم 3 محور اصلی پشت 4 داستان اول مجموعه وجود دارد. اول خردمداری و خردگریزی، دوم تضاد بین پدیده‌ها مانند فیزیک و متافیزیک و سوم تعریفی که نویسنده از انسان در برابر جامعه خودش دارد. به نظرم نویسنده، تنهایی انسان را بسیار خوب نشان داده است.

جنس همه راوی‌های داستان‌ها به هم نزدیک است

وی افزود: بعضی جملات در این داستان‌ها آزارم داد که مانند گل درشت بودند. میان راوی‌های داستان‌ها یک توازن وجود دارد. بعضی راوی‌ها، اول شخص‌اند و برخی دانای کل ولی جنس همه راوی‌ها به یکدیگر نزدیک است و همه در حال دست و پا زدن برای ایجاد تعادل بین تفکرشان و واقعیت موجود، هستند که همین زبان داستان را به وجود آورده است. داستان‌ها همگی برشی از موقعیت‌های کوتاه را با ایجاز بیسیار زیاد، نشان می‌دهند که این میزان ایجاز برایم تعجب‌برانگیز بود.

نویسنده کتاب «حفره‌ای در آینه» ادامه داد: سوالی که در ذهنم ایجاد شد این بود که این داستان‌ها چقد اثرگذار و ماندگار هستند؟ آیا اثر گذاری‌شان در لحظه است؟ بله در لحظه اثرگذار هستند ولی آیا با گذشت زمان هم در ذهن می‌مانند؟ به نظرم داستان‌های وحشت کتاب در ذهن می‌مانند. نویسنده در کتاب، به خاطر فکر درخشانش و توجه به جزئیات، تلنگرهای محکمی به ذهن مخاطب وارد می‌کند.

نیکنام در ادامه گفت: به نظرم نوعی حساب‌شدگی در ناخودآگاه نویسنده وجود دارد که در توازن با عناصر داستانی است. این برای نویسنده وسیله‌ای بوده تا بتواند قصه آدم‌هایش را بگوید. انسان‌های قصه‌های گودرزی یک حالت له شدگی خاص دارند که خواننده با آن‌ها احساس همدردی می‌کند و گفتمانشان، گفتمان مغلوب است. زبان داستان‌ها به زبان معیار نزدیک است و با این که دیالوگ‌ها شکسته نوشته نشده‌اند، می‌توان آن‌ها را شکسته خواند. لحن به تبع موقعیت تغییراتی می‌کند که البته این تغییرات نامحسوس‌اند و این موضوع باعث می‌شود که یک صدا در کل مجموعه شنیده شود.

این منتقد افزود: ویژگی مشترک همه داستان‌ها به لحاظ حسی و عاطفی، ترسی بود که در آد‌م‌ها وجود داشت. این ترس یا ترس از تنهایی بود یا ترس در اجتماع بودن، یا ترس از درون خود و یا ... در کل داستان‌های «رویاهای بیداری» خوشخوان هستند و به راحتی خوانده می‌شوند. یعنی لازم نیست حتما در مکان خلوتی باشید و تمرکز کنید تا بتوانید آن‌ها را بخوانید.