به گزارش خبرنگار مهر، سیف الهی دوشنبه شب در نشست عمومی شورای شهر کرمان با بیان اینکه پارک مطهری کرمان به مجموعه بزرگ فرهنگی تبدیل می شود اظهار داشت: کتابخانه، دو سالن بدنسازی، مجموعه گالری و خانه شهروند از جمله مواردی است که در این پارک در حال احداث هستند.

سیف الهی ادامه داد: با احداث این مکان های فرهنگی و ساماندهی بازارچه های خود اشتغالی در پارک مطهری می توان به هدف تبدیل این مکان به مجموعه فرهنگی دست یافت.

وی با اشاره به اینکه بازارجه های خود اشتغالی پارک مطهری با تغییر ماهیت به تدریج رونق خود را از دست دادند گفت: در ابتدای راه اندازی بازارچه قرار بود تعداد محدودی واحد خوداشتغالی صنایع دستی در این ماکن دایر شود.

این مسئول با اشاره به غیر فعال بودن این واحدها گفت: این مر سبب شده در آنها اتفاقات نامناسبی رخ دهد که در پی این گونه موارد شهرداری در خصوص جمع آوری تابلوها و ساماندهی مجموعه خوداشتغالی اقدام کرد.

وی گفت: پس از ساماندهی این مکان به فضایی جهت عرضه محصولات صنایع دستی از قبیل پته، قلمکاری، مس گری، سفال سازی، سوزن دوزی به ویژه برای بانوان تبدیل می شود.